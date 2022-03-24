FETÖ'nün ABD ordusuna sızdığı ortaya çıktı! Elebaşı Gülen'le doğrudan bağlantılı Nizamettin Gül Pentagon'da binbaşı

Ankara'ya ulaşan istihbarat bilgi notunda, FETÖ'cülerin yurtdışında önemli kurumlarda görevlere getirildiği belirtildi. Buna göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bizzat görüşen, örgütün üst düzey yöneticileriyle doğrudan bağlantılı olan Nizamettin Gül'ün, ABD Savunma Bakanlığı'nda 'biyoterör' uzmanı olarak çalıştığı kaydedildi.
ABD ordusunun en hassas birimlerinden birinde önemli bir görevde bulunan FETÖ'cü Gül'ün, "Birleşik Devletler Ordusu Kimyasal Savunma Tıbbi Araştırma Enstitüsü Analitik Toksikoloji Bölüm Başkanı-Binbaşı" olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı.
EN HASSAS BİRİMDE
FETÖ elebaşısı Gülen ile direkt bağlantılı, örgüte bağlılığı üst düzeyde olan Gül'ün, ABD'de böyle hassas bir kurumda görevlendirilmesi dikkat çekti. Gül'ün, elde ettiği hassas bilgileri, FETÖ'ye aktarıp aktarmadığı da tartışma konusu oldu. Örgüte bağlılığı üst düzeyde olan FETÖ'cülerin hareket tarzlarına bakıldığında çalıştığı kurumlara değil, örgüte sadakatle bağlı oldukları dikkat çekiyor.