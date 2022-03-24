FETÖ'nün ABD ordusuna sızdığı ortaya çıktı! Elebaşı Gülen'le doğrudan bağlantılı Nizamettin Gül Pentagon'da binbaşı

EN HASSAS BİRİMDE

FETÖ elebaşısı Gülen ile direkt bağlantılı, örgüte bağlılığı üst düzeyde olan Gül'ün, ABD'de böyle hassas bir kurumda görevlendirilmesi dikkat çekti. Gül'ün, elde ettiği hassas bilgileri, FETÖ'ye aktarıp aktarmadığı da tartışma konusu oldu. Örgüte bağlılığı üst düzeyde olan FETÖ'cülerin hareket tarzlarına bakıldığında çalıştığı kurumlara değil, örgüte sadakatle bağlı oldukları dikkat çekiyor.