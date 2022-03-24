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    • Dünya
    • 25.03.2022 04:45
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    • 25.03.2022 04:45
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi açıklamalarının ardından İngiltere'den mesaj: Türkiye'nin liderliğinden memnunuz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün NATO Zirvesi kapsamında Rusya - Ukrayna savaşına dair çeşitli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve diplomasi trafiğinin ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Türkiye'nin güçlü diplomatik liderliğinden memnunuz" mesajı verildi.

    Türkiye’nin liderliğinden memnunuz

    İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen Johnson ve Erdoğan'ın, Ukrayna'da giderek artan acımasız çatışmayla ilgili derin endişelerini paylaştığı belirtildi.

    TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ DİPLOMATİK LİDERLİĞİNDEN MEMNUNUZ
    Açıklamada "Başbakan Johnson, Türkiye'nin güçlü diplomatik liderliğini ve insani müdahalesini memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

    Görüşmede, liderlerin, kendisini savunmaya çalışan Ukrayna hükümetine desteği artırmanın yollarını ele aldığı belirtilen açıklamada, Karadeniz de dahil yeni tehditler karşısında bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini de görüştükleri bildirildi.

    Açıklamada, Johnson'ın, yenilenebilir ve nükleer enerji dahil İngiltere ve Türkiye arasında daha fazla ticaret ve yatırım fırsatlarına dikkat çektiği belirtilerek, iki ülke arasındaki iş birliğini artırmayı dört gözle beklediğini dile getirdiği kaydedildi.

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    Haberler Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi açıklamalarının ardından İngiltere'den mesaj: Türkiye'nin liderliğinden memnunuz
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