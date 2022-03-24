ABD'lilerin %56'sı Rusya'ya karşı Başkan Joe Biden'ı yeterince sert bulmuyor





Biden'ın da mensup olduğu Demokratların yüzde 53'ü Rusya'ya yönelik atılan adımları yeterli bulurken yüzde 43'ü yetersiz, yüzde 4'ü de "çok sert" olduğunu söyledi.

Cumhuriyetçilerin ise yüzde 20'si Biden'ın yaklaşımına onay verirken yüzde 68'i "yeterince sert olmadığı", yüzde 9'u da "çok sert olduğu" yönünde yanıt verdi.