Ukrayna makamları duyurdu: 4 binden fazla Mariupol ve Gülaypole sakini gün içinde tahliye edildi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 29. gününde devam ediyor...



Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı yerlerden sivillerin tahliye süreci için 9 tahliye koridorundan 7'sinin kullanıldığını söyledi.





"BU ŞEHİRLERE 60 TON İNSANİ YARDIMI ULAŞTIRDIK"

Mariupol şehrinden şahsi araçlarla 2 bin 912 kişinin Zaporijya şehrine ulaştığını belirten Vereşçuk, "Kiev Bölgesi'nden 919, Gülaypole şehrinden 51, Rubejnoye, Lisiçansk, Severodonetsk, Kremennaya şehirlerinden de 672 kişiyi tahliye ettik. Bu şehirlere 60 ton insani yardımı ulaştırdık" dedi.

