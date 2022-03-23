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    • Dünya
    • 24.03.2022 01:49
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    • 24.03.2022 01:50
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    Ukrayna makamları duyurdu: 4 binden fazla Mariupol ve Gülaypole sakini gün içinde tahliye edildi

    Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 4 bin 554 Mariupol ve Gülaypole sakininin tahliye edildiğini açıkladı. Vereşçuk, bu şehirlere 60 ton insani yardımın ulaştığını da kaydetti.

    Mariupol ve Gülaypole’den tahliyeler sürüyor!

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    Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı yerlerden sivillerin tahliye süreci için 9 tahliye koridorundan 7'sinin kullanıldığını söyledi.

    "BU ŞEHİRLERE 60 TON İNSANİ YARDIMI ULAŞTIRDIK"
    Mariupol şehrinden şahsi araçlarla 2 bin 912 kişinin Zaporijya şehrine ulaştığını belirten Vereşçuk, "Kiev Bölgesi'nden 919, Gülaypole şehrinden 51, Rubejnoye, Lisiçansk, Severodonetsk, Kremennaya şehirlerinden de 672 kişiyi tahliye ettik. Bu şehirlere 60 ton insani yardımı ulaştırdık" dedi.

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    Haberler Dünya Ukrayna makamları duyurdu: 4 binden fazla Mariupol ve Gülaypole sakini gün içinde tahliye edildi
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