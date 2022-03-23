Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Ukrayna'dan 300 bin kişi için felaket uyarısı: Herson ablukada!

"MARİUPOL KENTİNDE 100 BİN KİŞİ BULUNUYOR"

Rus ordusunun Mariupol kentine sürekli saldırı düzenlediğine dikkati çeken Zelenskiy, söz konusu şehirde yaklaşık 100 bin kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Buradaki sivilleri insani yardım koridorlarından tahliye etmeye çalıştıklarını dile getiren Zelenskiy, ancak bunun Rus güçlerince engellendiğini söyledi.

Zelenskiy, insani yardım konvoyu ile Ukrayna Acil Durumlar Servisi çalışanlarının ele geçirildiğine işaret ederek, "İnsanlarımızın serbest bırakılması ve insani yardım koridorlarının çalışmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Gün içinde yaklaşık 7 bin Mariupol sakininin tahliye edildiğini belirten Zelenskiy, yarın buradaki tahliyelere devam edeceklerini vurguladı.



00.59: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'da belirlediği stratejik hedeflerin neredeyse hiçbirini elde edemediğini belirterek, Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi.

Günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşı üzerine soruları yanıtlayan Kirby, savaşın 27'nci gününde Rus ordusunun halen büyük ölçüde hedeflerini gerçekleştiremediğini ifade etti.

Bir gazetecinin "Askeri bir bakış açısıyla açısıyla, Ukrayna'nın savaşı kazanmasının mümkün olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Kirby, "Evet düşünüyoruz. Bazı yerlerde bunu yapıyorlar da. Rusların ele geçirdiği veya işgal ettiği toprakları geri almaya çalışıyorlar. Ruslar belirledikleri stratejik hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Ve ulaştıkları hedeflere de kesinlikle kolay ya da kayıpsız ulaşamadılar. Ukraynalılar çok sert bir savunma yapıyorlar." yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü Dimirty Peşkov'un Rusya'nın "varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kaldığı takdirde" nükleer silahlara başvurabileceğine ilişkin yorumu üzerine bir soruya yanıt veren Kirby, Rusya'nın nükleer silah konuşlanmasını değiştirip değiştirmediğini yakından takip ettiklerini söyledi.

Kirby, "Stratejik caydırıcılık konuşlanmamızı değiştirmemiz gerektiği sonucuna varmamıza neden olacak hiçbir şey görmediğimizi söyleyebilirim. Bakan (Lloyd Austin) stratejik caydırıcılık konuşlanmamızın sadece anavatanı değil, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı da savunmak için iyi yapılandırıldığı konusunda rahat ve emin." diye konuştu.

Sözcü, Rusya'nın nükleer ile ilgili retoriğini ise "tehlikeli" olarak nitelendirdi ve bu şekilde nükleer silahları gündeme getirmenin "sorumlu bir nükleer gücün hareket etmesi gerektiği bir yol olmadığını" belirtti.



22.45: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.

Peskov, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hangi şartlar altında Rusya'nın nükleer imkanlarını kullanacağına ilişkin soruya Peskov, "Ortada ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa, bu olabilir." yanıtını verdi.

PUTİN HENÜZ AMAÇLARINA ULAŞAMADI

Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, "Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı." yorumunda bulundu. Ukrayna savaşını "özel askeri harekat" olarak nitelendiren Peskov, "Operasyonumuz önceden belirlenen planlar ve amaçlar dahilinde ilerliyor." dedi.