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    • Dünya
    • 23.03.2022 07:50
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    • 23.03.2022 07:57
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    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Ukrayna'dan 300 bin kişi için felaket uyarısı: Herson ablukada!

    Son dakika haberi! Rusya-Ukrayna savaşının 28. gününde bölgeden sıcak haberler devam ediyor. Kiev'de ilan edilen 35 saatlik sokağa çıkma yasağı bu sabah saat 07.00'de sona erdi. Son 24 saatte yaklaşık 7 bin Mariupol sakininin tahliye edildiğini belirten Zelenskiy, buradaki tahliyelere devam edeceklerini vurguladı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rus ordusunun abluka altına aldığı Herson şehrinin insani felaketle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Nikolenko, sosyal medya üzerinden Ukrayna'nın Herson kentindeki duruma dair açıklamalarda bulundu. İşte dakika dakika savaşın yaşandığı Ukrayna'dan son dakika haber ve gelişmeler.

    takvim.com.tr
    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 28'nci gününe girdi. AVM saldırısının ardından başkent Kiev'de ilan edilen 35 saatlik sokağa çıkma yasağı bu sabah saat 07.00'de sona erdi. Yasak boyunca Kiev'de sadece asker, polis ve özel izinli kişilerin sokağa çıkmasına izin verildi.

    7 BİNDEN FAZLA MARİUPOL SAKİNİNİN TAHLİYE EDİLDİĞİNİ
    Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 7 binden fazla Mariupol sakininin tahliye edildiğini açıkladı. Vereşçuk, sosyal medya üzerinden yayınladığı görüntüde, Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı yerlerden sivillerin tahliye süreci ile ilgili bilgi paylaştı.

    Mariupol sakinlerinin tahliyesi için insani yardım koridorlarını çalıştırdıklarını belirten Vereşçuk, "Berdyansk kentinden 1100 Mariupol sakini tahliye edildi. Ayrıca 5 bin 926 kişi şahsi araçlarla Mariupol şehrinden insani yardım koridorlarından Zaporijya kentine ulaştı." dedi.

    Mariupol'ün bazı köylerinde tahliyelerin Rus askeri güçlerince engellendiğini vurgulayan Vereşçuk, Berdyansk'a tıbbi ve gıda malzemelerini ulaştırdıklarını ve buradaki tahliyelere yarın devam edeceklerini dile getirdi.

    İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER


    05.20: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rus ordusunun abluka altına aldığı Herson şehrinin insani felaketle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Nikolenko, sosyal medya üzerinden Ukrayna'nın Herson kentindeki duruma dair açıklamalarda bulundu.

    Rus askeri güçlerinin Herson'u kuşattığına dikkati çeken Nikolenko, şu ifadeleri kullandı:

    "300 bin Herson sakini, Rus ordusunun ablukası nedeniyle insani felaketle karşı karşıya. Herson'daki gıda ve ilaç stokları neredeyse tükenmek üzere. Ancak Rusya, sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorlarını açmayı reddediyor."

    Rusya'nın eylemlerini "barbarca" şeklinde nitelendiren Nikolenko, bunun durdurulması gerektiğini vurguladı.

        04.46: Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın ülkesine yönelik başlattığı savaşın durdurulmasında Çin'in "belirgin" rol oynaması gerektiğini bildirdi.

        Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yermak, "Kiev, Pekin'in savaşın durdurulmasında daha belirgin rol oynayacağını umuyor." ifadesini kullandı.

        Yermek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesini beklediklerini vurguladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, Çin'e Ukrayna'daki durumun çözüm sürecinde yer alması gerektiğini belirtmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de aynı gün Rusya ve Ukrayna'nın aralarındaki diyaloğu sürdürmesi ve müzakerelerde barışın tesis edilmesi gerektiğini bildirmişti.

        03.16: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin "zor" ve "tartışmalı" şekilde devam ettiğini bildirdi.

        Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya ile müzakere ve ülkesindeki çatışma bölgelerinden sivillerin tahliye süreçlerine dair açıklamalarda bulundu.

        Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecine değinen Zelenskiy, "Rusya'yı barışa ve bu acımasız savaşı sonlandırmaya zorlamak için çeşitli düzeylerde çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

        Müzakerelerin her gün yapıldığını belirten Zelenskiy, "Müzakereler çok zor ve bazen tartışmalı şekilde devam ediyor ancak adım adım ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

        Hafta içinde NATO, G7 ve Avrupa Birliği (AB) zirvelerinin yapılacağına dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketlerinin uygulanabileceğini ifade etti.

        "MARİUPOL KENTİNDE 100 BİN KİŞİ BULUNUYOR"
        Rus ordusunun Mariupol kentine sürekli saldırı düzenlediğine dikkati çeken Zelenskiy, söz konusu şehirde yaklaşık 100 bin kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

        Buradaki sivilleri insani yardım koridorlarından tahliye etmeye çalıştıklarını dile getiren Zelenskiy, ancak bunun Rus güçlerince engellendiğini söyledi.

        Zelenskiy, insani yardım konvoyu ile Ukrayna Acil Durumlar Servisi çalışanlarının ele geçirildiğine işaret ederek, "İnsanlarımızın serbest bırakılması ve insani yardım koridorlarının çalışmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

        Gün içinde yaklaşık 7 bin Mariupol sakininin tahliye edildiğini belirten Zelenskiy, yarın buradaki tahliyelere devam edeceklerini vurguladı.


        00.59: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna'da belirlediği stratejik hedeflerin neredeyse hiçbirini elde edemediğini belirterek, Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı savaşı kazanabileceğini söyledi.

        Günlük basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşı üzerine soruları yanıtlayan Kirby, savaşın 27'nci gününde Rus ordusunun halen büyük ölçüde hedeflerini gerçekleştiremediğini ifade etti.

        Bir gazetecinin "Askeri bir bakış açısıyla açısıyla, Ukrayna'nın savaşı kazanmasının mümkün olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Kirby, "Evet düşünüyoruz. Bazı yerlerde bunu yapıyorlar da. Rusların ele geçirdiği veya işgal ettiği toprakları geri almaya çalışıyorlar. Ruslar belirledikleri stratejik hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Ve ulaştıkları hedeflere de kesinlikle kolay ya da kayıpsız ulaşamadılar. Ukraynalılar çok sert bir savunma yapıyorlar." yanıtını verdi.

        Kremlin Sözcüsü Dimirty Peşkov'un Rusya'nın "varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kaldığı takdirde" nükleer silahlara başvurabileceğine ilişkin yorumu üzerine bir soruya yanıt veren Kirby, Rusya'nın nükleer silah konuşlanmasını değiştirip değiştirmediğini yakından takip ettiklerini söyledi.

        Kirby, "Stratejik caydırıcılık konuşlanmamızı değiştirmemiz gerektiği sonucuna varmamıza neden olacak hiçbir şey görmediğimizi söyleyebilirim. Bakan (Lloyd Austin) stratejik caydırıcılık konuşlanmamızın sadece anavatanı değil, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı da savunmak için iyi yapılandırıldığı konusunda rahat ve emin." diye konuştu.

        Sözcü, Rusya'nın nükleer ile ilgili retoriğini ise "tehlikeli" olarak nitelendirdi ve bu şekilde nükleer silahları gündeme getirmenin "sorumlu bir nükleer gücün hareket etmesi gerektiği bir yol olmadığını" belirtti.


        22.45: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.

        Peskov, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hangi şartlar altında Rusya'nın nükleer imkanlarını kullanacağına ilişkin soruya Peskov, "Ortada ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa, bu olabilir." yanıtını verdi.

        PUTİN HENÜZ AMAÇLARINA ULAŞAMADI
        Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, "Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı." yorumunda bulundu. Ukrayna savaşını "özel askeri harekat" olarak nitelendiren Peskov, "Operasyonumuz önceden belirlenen planlar ve amaçlar dahilinde ilerliyor." dedi.

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