Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Ukrayna duyurdu: Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduk! İngilizler harita paylaştı...

İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

18.42 BM Genel Kurulu, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son vermesi, tüm güçlerini geri çekmesi ve Kiev'e daha fazla yardım çağrısı yapan ikinci kararı 5'e karşı 140 oyla kabul etti

18.00 İNGİLİZ İSTİHBARATI HARİTA PAYLAŞTI

İngiliz istihbaratı, 24 Mart 2022 itibariyle Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu ve Rus ordusunun olası manevralarını gösteren bir harita paylaştı.

17:30 Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 400'den fazla Rus elit, Duma üyesi ve savunma şirketine yeni yaptırımlar getirildiği duyuruldu.



17:21 NATO'dan yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin 30 Eylül 2023'e kadar uzatıldığı belirtildi. Stoltenberg karardan onur duyduğunu ifade etti.

17:00 Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi sonrası ortak bildiri yayınlandı. Bildiride "Rusya'nın sivillere yönelik saldırısını güçlü bir şekilde kınıyoruz. Rusya'nın saldırısı küresel güvenliği tehdit ediyor" ifadeleri yer aldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg zirve sonrası yaptığı açıklamada, "4 muharebe gücü daha konuşlandıracağız. Rusya emsali görülmemiş bedeller ödeyecek" dedi.

16:30 Ukrayna'nın güney bölgesinde yer alan Herson şehrinde belediye binasına Ukrayna bayrağı asıldı.

15.42 Kremlin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı 'en aktif Rus karşıtı lider' olarak tanımladı. Rus RIA haber ajansının aktardığına göre Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Johnson'a gelince, onu Rus karşıtı olma yarışının en aktif katılımcısı olarak görüyoruz. Bu bir dış politika çıkmazına yol açacaktır." dedi.

15.38 Ukrayna, Mariupol'deki Rus güçlerini vurduğunu duyurdu. Açıklamada 3 kamyon ve 1 zırhlı aracın imha edildiği bilgisine yer verildi.

15.11 Rusya Devlet Başkanı Levrov, 'Ukrayna'nın yasal yükümlülüklerini vicdani bir şekilde yerine getireceğine inanmıyoruz' dedi.

14.56 İsviçre hükümeti Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı uygulanan yaptırımlar kapsamında 6,17 milyar dolar değerinde Rus varlığını dondurduğunu açıkladı.

Gözden Kaçmasın

14.05 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'dan yardım taleplerinin cevapsız kaldığını belirterek "NATO hala Ukraynalıların Rus saldırılarından ölmesini önleyebilir. İhtiyacımız olan tüm silahları bize verin." dedi.

Zelenskiy, NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının görüşüldüğü NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne video konferansla katılarak konuşma yaptı.

NATO üyesi olmadıklarını hatırlatan Zelenskiy, kendilerini Batı ile Rusya arasında gri bir alanda hissettiklerini belirterek buna rağmen Batı'nın değerleri için bir aydır savaştıklarını belirtti.

Zelenskiy, bir aydır dünyanın gözü önünde barışçıl bir devletin ve tüm küresel güvenliğin, onlarca yıldır askeri teknolojilere ve askeri insan gücüne yatırım yapan Rusya tarafından yok edildiğini söyledi.

Ukrayna'nın binlerce insanının hayatı, yıkılan şehirleri ve yaklaşık 10 milyon göçmeni pahasına kahramanca direndiğini vurgulayan Zelenskiy, son bir ayda Rus ordusunun Ukrayna'ya 1000'den fazla füze fırlattığını kaydetti.

Zelenskiy, Rusya'nın ilk saldırdığı 24 Şubat'ta, NATO'ya Ukrayna'nın hava sahasını kapatmaları için başvurduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Sizden net yanıt alamadık. Ukrayna'nın füzelere karşı güçlü silahları yok. Hava kuvvetlerimiz Rusya'ya kıyasla oldukça az. Dolayısıyla onların gökyüzündeki avantajları, kitle imha silahlarını kullanmaları gibidir. Ukrayna ordusu bir aydır eşit olmayan koşullarda direniyor. Bir aydır aynı şeyi tekrarlıyorum. İnsanlarımızı ve şehirlerimizi korumamız için Ukrayna'nın sınırsız askeri yardıma ihtiyacı var. Bu kadar insanımızı kaybetmeyelim diye sizden uçak istedik. Sizin binlerce savaş uçağınız var. Fakat bir uçak bile vermediniz. Şehirlerimizi korumak için tank istedik. Sizin en az 20 bin tankınız var. Bunların sadece yüzde birini istiyoruz. Ya verin ya da satın. Fakat buna da net yanıt duymadık. Yardım taleplerine net yanıt verilmemesi savaş sırasında en korkunç şeydir."

Yaşananlardan NATO'yu sorumlu tutmadığını söyleyen Zelenskiy, "NATO hala Ukraynalıların Rus saldırılarından ölmesini önleyebilir. İhtiyacımız olan tüm silahları bize verin." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna ile yetinmeyeceği, NATO'nun doğu üyeleri olan Polonya ve Baltık ülkelerine doğru da gideceği uyarısında bulundu.

13.56: Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'nın Lviv kentindeki tren istasyonunda, ülkenin bölgelerinden gelen mültecilerin hareketliliği sürerken, cepheye giden ve önemli kısmı Ukraynalı kadınlardan oluşan askeri yoğunluk da dikkati çekti.

Polonya sınırına yakın Lviv'deki tren istasyonunda mülteci hareketliliği devam ediyor. İstasyonun önünde toplanarak cepheye gitmek için hazırlık yapan Ukraynalı askerlerin arasında birçok genç kadının yer aldığı görüldü.

Üzerinde ağır silah taşıyan Ukrayna ordusu askerleri, yarım saat bekleyişin ardından kendileri için özel hazırlanan otobüslere bindi.

Tren istasyonun çevresinde kurulan çadırlarda, çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden tahliye edilen insanlara yemek ikram ediliyor ve ihtiyaçları gideriliyor.



13.10: Kremlin'den yapılan açıklamada, "NATO'ya üye ülkeler Ukrayna'da ne olduğunu anlama konusunda yetersiz ve kendilerini kaybetmekten müzdarip" denildi.



11.01: Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 128 çocuğun hayatını kaybettiği, 172 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 566 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 73'ünün tamamen yıkıldığı kaydedildi. Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 128 çocuğun öldüğü, 172 çocuğun yaralandığı belirtildi.