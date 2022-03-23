Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Ukrayna duyurdu: Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduk!

10.13: Ukrayna ordusunun, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğu bildirildi. Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanında işgalcilerin Karadeniz filosuna bağlı büyük çıkarma gemisi 'Orsk' imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook hesabından, Berdyansk limanında bir geminin yanması ve patlamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir Rus savaş gemisinin vurulduğu ve diğerlerinin de hızlıca limandan ayrılmaya çalıştığı görüldü.



10.01: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Putin'in büyük bir hata yaptığını ifade ederek, "Ukrayna halkının gücünü, Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin cesaretini hafife aldı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, basın mensupların yaptığı açıklamada, "Başkan Putin, bağımsız egemen bir ulusa karşı savaş açarak büyük bir hata yaptı. Ukrayna halkının gücünü, Ukrayna halkının ve silahlı kuvvetlerinin cesaretini hafife aldı. Beklediklerinden çok daha fazla dirençle karşılaşıyorlar" dedi.