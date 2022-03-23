Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Rusya'dan NATO'ya 'barış gücü' uyarısı: Çatışmaya neden olur





Mariupol'de 100 binden fazla insan hala kurtarılmayı bekliyor. Bölgede sadece bombardıman değil meskun mahal çatışmaları da başladı. Çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Kentin tamamına neredeyse elektrik, su ve ısıtma sağlanamıyor. O bölgede Ukrayna tarafından yapılan acıkmaya göre 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Mariupol'e toplu mezarlar açıldığı bilgisini paylaşmakta yarar var. Kiev'de 35 saatlik bir sokağa çıkma yasağı vardı ve bu kısa süre önce sona erdi. Kiev'de dünden beri çatışma sesleri eksik olmadı. Uçaksavarlar ateşlendi, mermi sesleri geldi.

Ukrayna'nın güneyinde bulunan Herson'da havalimanı Rusların kontrolüne geçmişti ancak Ukrayna geri almak için saldırılara devam ediyor. Rus ordusunun uçaklarını geri çektiği bilgisi paylaşılırken çok fazla sayıda teçhizata zarar geldi. Ukrayna'nın güneyinde Rus birliklerinin 3 günlük lojistik desteği ve gıdası kaldığı belirtiliyor."



05.20: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rus ordusunun abluka altına aldığı Herson şehrinin insani felaketle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Nikolenko, sosyal medya üzerinden Ukrayna'nın Herson kentindeki duruma dair açıklamalarda bulundu.

Rus askeri güçlerinin Herson'u kuşattığına dikkati çeken Nikolenko, şu ifadeleri kullandı:

"300 bin Herson sakini, Rus ordusunun ablukası nedeniyle insani felaketle karşı karşıya. Herson'daki gıda ve ilaç stokları neredeyse tükenmek üzere. Ancak Rusya, sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorlarını açmayı reddediyor."

Rusya'nın eylemlerini "barbarca" şeklinde nitelendiren Nikolenko, bunun durdurulması gerektiğini vurguladı.