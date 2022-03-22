Suudi Arabistan’dan flaş umre kararı

Koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan, hac ve umre ziyaretleri konusunda ülkelere, aşı sayısına ve PCR testi şartlarına göre birçok güncelleme yapmıştı.

2021'in son aylarında, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyuran Suud yönetimi, daha sonra son 48 saat içerisinde alınmış onaylı negatif PCR ya da antijen testi şartı getirmişti.