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    • Dünya
    • 22.03.2022 16:51
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    • 22.03.2022 16:51
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    Suudi Arabistan'dan flaş umre kararı

    Suudi Arabistan, yurt dışından gelen hacı adayları ve umrecilere yönelik PCR testi, karantina ve aşı zorunluluğunu tamamen kaldırıldığını duyurdu. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülke dışından gelen hacı adayları ve umrecilerin aşı, PCR ve karantina gerektirmeden ülkeye girebileceği belirtildi.

    Suudi Arabistan’dan flaş umre kararı

    Koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan, hac ve umre ziyaretleri konusunda ülkelere, aşı sayısına ve PCR testi şartlarına göre birçok güncelleme yapmıştı.

    2021'in son aylarında, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyuran Suud yönetimi, daha sonra son 48 saat içerisinde alınmış onaylı negatif PCR ya da antijen testi şartı getirmişti.

    2020'DEN BERİ HAC VE UMRE UÇUŞLARI YAPILAMIYORDU
    İçlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülke için yasaklar uygulanmıştı.

    Koronavirüs nedeniyle 17 Şubat 2020'den beri Türkiye'den Suudi Arabistan'a hac ve umre uçuşları yapılamazken konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    TEDBİRLER TAMAMEN KALDIRILDI
    Suudi Arabistan, yurt dışından gelen hacı adayları ve umrecilere yönelik PCR testi, karantina ve aşı zorunluluğunu tamamen kaldırıldığını duyurdu.

    Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke dışından gelen hacı adayları ve umrecilerin aşı, PCR ve karantina gerektirmeden ülkeye girebileceği belirtildi.
        Varsa yoksa Demirtaş Kavala!
        Haberler Dünya Suudi Arabistan'dan flaş umre kararı
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