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    • Dünya
    • 22.03.2022 11:23
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    • 22.03.2022 11:30
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    Son dakika: Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusların 3 günlük gıda ve mühimmat stoğu kaldı

    Son dakika haberine göre Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkedeki Rus birliklerinin ortalama 3 günlük gıda ve mühimmat stokunun kaldığını duyurdu. Bakanlık Bakanlığı, son 24 saatte Rus birliklerine ait bir uçak, 6 insansız hava aracı ve 2 helikopterin vurulduğunu duyurdu. Öte yandan Ukrayna ordusunun Rus ordusunca yapılan 13 saldırıyı savunduğu aktarıldı. Karada ise 14 tankın, 8 zırhlı aracın, 2 çekicinin ve 3 bombardıman sisteminin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Ukrayna’dan bomba iddia: Rusların 3 günlük stoğu kaldı

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mevcut bilgilere göre, Ukrayna topraklarındaki Rus güçlerinin ortalama 3 günlük mühimmat ve gıda malzemeleri kaldı. Tankerlerin taşınmasıyla doldurulan yakıtla ilgili durum da benzer. Ruslar, askerlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hat oluşturamadı" denildi.

    "SON 24 SAATTE 9 HAVA ARACI VURULDU"
    Ukrayna Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Rus birliklerine ait bir uçak, 6 insansız hava aracı ve 2 helikopterin vurulduğunu duyurdu. Öte yandan Ukrayna ordusunun Rus ordusunca yapılan 13 saldırıyı savunduğu aktarıldı. Karada ise 14 tankın, 8 zırhlı aracın, 2 çekicinin ve 3 bombardıman sisteminin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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    Haberler Dünya Son dakika: Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusların 3 günlük gıda ve mühimmat stoğu kaldı
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