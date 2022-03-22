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    • Dünya
    • 22.03.2022 08:52
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    • 22.03.2022 08:52
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    Son dakika: Çin devlet televizyonu: Uçak kazasından kurtulan olmadı

    Son dakika haberi... Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden gün içinde yapılan açıklamada, China Eastern Havayolları'na ait 123'ü yolcu ve 9'u mürettebat olmak üzere 132 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde kaza yaptığı kaydedilmişti. Çin devlet televizyonu uçak kazasının enkazında devam eden kurtarma çalışmalarında canlı bulunamadığını duyurdu. Ekipler kazanın sebebini öğrenmek için kara kutuyu arama çalışmalarını sürdürüyor.

    Çin medyası: Uçak kazasından kurtulan olmadı

    Çin devlet televizyonu 132 kişiyi taşıyan uçak kazasının enkazında devam eden kurtarma çalışmalarında canlı bulunamadığını duyurdu.

    Ekipler kazanın sebebini öğrenmek için kara kutuyu arama çalışmalarını sürdürüyor.

    NE OLMUŞTU?
    Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden gün içinde yapılan açıklamada, China Eastern Havayolları'na ait 123'ü yolcu ve 9'u mürettebat olmak üzere 132 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde kaza yaptığı kaydedilmişti.

    Bölgeye bağlı Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında dağlık bölgede düşen uçağın, Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den, Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'ya sefer düzenlediği aktarılmıştı.

    Çin'de 132 kişiyi taşıyan uçağın düşme anları kamerada

    TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI
    Dışişleri Bakanlığı, Çin'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen uçak kazasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

    Açıklamada "Yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve Çin hükümeti ile halkına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadesi kullanıldı.

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