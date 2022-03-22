Savaştan kaçmak isteyen Ukraynalı erkeklerin yeni oyunu ortaya çıktı! Çocukları kaçırarak sınırı geçmeye çalışıyorlar

Medyka sınır kapısına gelen günde ortalama 40-50 bin Ukraynalı, Polonya'ya geçerek Avrupa'ya yerleşme hayali kuruyor. Ukrayna'daki yasa 60 yaşına kadar olan erkekleri silahaltına almayı kapsarken, bazı Ukraynalıların başvurduğu yollar içler acısı. Ukrayna, kadın, çocuk, yaşlı ve özel durumu olanların ülkeden çıkmasına müsaade ediyor. Ancak 60 yaşına kadar olan erkekler ülkeyi terk edemiyor. Hükümet, 60 yaşa kadar olan erkeklerin 3 tane çocuğu olması halinde Avrupa'ya çıkmasına izin veriyor. Bu yaş aralığında olup ülkeyi terk etmek isteyen ve silahaltına alınmak istemeyen Ukraynalı erkekler ise, çocuk kaçırma olaylarına karışmaya başladı.