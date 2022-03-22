Rusya-Ukrayna savaşının ardından ABD Başkanı Biden yeni yaptırımları duyuracak

Sullivan, Rusya'nın "Ukrayna'ya boyun eğdirmek", "Rusya'nın gücü ve prestijini artırmak" ve "Batı'yı bölmek" hedefleri olduğuna işaret ederek "Rusya şu ana kadar bu 3 hedefini başaramadı. Aslında şu ana kadar bunun tam tersini başardı." ifadesini kullandı.

Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların sonuçlarının çoktan görülmeye başlandığını belirten Sullivan, Biden'ın Avrupa temaslarına ilişkin şöyle konuştu:

"Biden, burada Ukrayna'ya askeri yardımın sonraki adımını koordine edecek. Ortak ülkelerimizle Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları duyuracak ve uygulanan yaptırımların ağırlaştırılmasını görüşecek. Ayrıca Avrupa'nın enerji güvenliğinin artırılması ve Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığının azaltılmasını görüşecek. ABD'nin insani yardımlar konusundaki katkısını anlatacak."