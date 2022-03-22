Mark Rutte kimdir? Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaç yaşında? İşte siyasi kariyeri hakkında bilgiler!

TÜRKİYE'NİN NATO'NUN DOĞU KANADININ SAVUNMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ



Hollanda Başbakanı Rutte ziyaret öncesi yaptığı açıklamada; Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın temasta olan bir kaç ülkeden biri olduğunu hatırlattı. "Türkiye, NATO'nun doğu kanadının savunması için çok önemli" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ziyarete ilişkin mesajında, "Bölgede barış ve huzurun sağlanması için büyük gayretler gösteren Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiği devam ediyor" ifadelerine yer verdi.