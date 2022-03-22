Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaç yaşında? Mark Rutte kimdir? İşte siyasi kariyeri hakkında bilgiler!

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. İki isim baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin de ele alınması bekleniyor. Peki, Mark Rutte kimdir? Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaç yaşında? İşte siyasi kariyeri hakkında bilgiler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollandalı Başbakanı Rutte'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki isim baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin bir açıklama yapıldı. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin de ele alınması bekleniyor.
TÜRKİYE'NİN NATO'NUN DOĞU KANADININ SAVUNMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Hollanda Başbakanı Rutte ziyaret öncesi yaptığı açıklamada; Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın temasta olan bir kaç ülkeden biri olduğunu hatırlattı. "Türkiye, NATO'nun doğu kanadının savunması için çok önemli" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ziyarete ilişkin mesajında, "Bölgede barış ve huzurun sağlanması için büyük gayretler gösteren Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiği devam ediyor" ifadelerine yer verdi.