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    • Dünya
    • 23.03.2022 11:53
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    • 23.03.2022 11:53
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    Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaç yaşında? Mark Rutte kimdir? İşte siyasi kariyeri hakkında bilgiler!

    Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye Hollanda Başbakanı Mark Rutte geldi. Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin de ele alınması bekleniyor. Peki, Mark Rutte kimdir? Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaç yaşında? İşte siyasi kariyeri hakkında bilgiler!

    takvim.com.tr
    Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaç yaşında?

    Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. İki isim baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin de ele alınması bekleniyor. Peki, Mark Rutte kimdir? Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaç yaşında? İşte siyasi kariyeri hakkında bilgiler!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollandalı Başbakanı Rutte'yi Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki isim baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin bir açıklama yapıldı. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin de ele alınması bekleniyor.

    TÜRKİYE'NİN NATO'NUN DOĞU KANADININ SAVUNMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

    Hollanda Başbakanı Rutte ziyaret öncesi yaptığı açıklamada; Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın temasta olan bir kaç ülkeden biri olduğunu hatırlattı. "Türkiye, NATO'nun doğu kanadının savunması için çok önemli" dedi.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ziyarete ilişkin mesajında, "Bölgede barış ve huzurun sağlanması için büyük gayretler gösteren Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiği devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

        MARK RUTTE KİMDİR?

        Mark Rutte (d. 14 Şubat 1967, Lahey), Hollandalı siyasetçi. 14 Ekim 2010 tarihinden beri Hollanda Başbakanıdır. 8 Ekim 2010'da yeni hükûmeti kurmakla görevlendirildi. 2006 yılından bu yana Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD) lideridir. 2006-2010 yılları arasında mecliste grup başkanlığı yaptı.

        1988'den 1991'e kadar Liberal Gençlik Örgütü JOVD'nin ve partinin 1993-1997 yılları arası yönetim kurulu üyesi oldu. Daha önce 22 Temmuz 2002'den 17 Haziran 2004'e kadar Sosyal İşler ve İstihdam Müsteşarı, 17 Haziran 2004'ten 27 Haziran 2006'ya kadar Eğitim, Kültür ve Bilim için Müsteşar olarak görev yaptı. 2006 yılında VVD lideri oldu.

        2006 genel seçimlerinde, zaten hükümette olan Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi, altı sandalye kaybetti ve muhalefet lideri oldu. 2010'da yapılan genel seçimlerde VVD en yüksek oy sayısına ulaştı ve Temsilciler Meclisi'ndeki 150 sandalyenin 31'ini kazandı.

        Uzun bir oluşum sürecinden sonra Başbakan oldu ve bir Kabine kurdu. 14 Ekim 2010'da yemin etmiş ve 92 yıl sonra Hollanda'nın ilk liberal Başbakanı olmuştur. Rutte, hükûmetin istifasını 23 Nisan 2012'de, bir kemer sıkma bütçesiyle ilgili görüşmelerde bir çıkmazın ardından VVD'nin şimdiye kadarki en yüksek sandalye sayısını kazandığı genel seçime yönlendirerek, VVD ve İşçi Partisi arasında bir koalisyon kurulmasına yol açtı. 5 Kasım 2012'de İkinci Rutte kabinesi Kraliçe Beatrix tarafından kuruldu.

        2017 Hollanda genel seçimlerinin sonucuna göre hiçbir parti tek başına hükûmet kuracak çoğunluğa erişemedi.[4] Uzun süren müzakerelerin ardından Mark Rutte'nin başbakanlığında Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi'nden (CU) oluşan dört partili koalisyon hükûmeti 26 Ekim 2017 tarihinde göreve başladı.
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