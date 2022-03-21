Yunan eski Başbakan Aleksis Çipras'tan itiraf gibi açıklama: Türkiye çok güçlendi çaresiziz

ÖNCEKİ AÇIKLAMASINDA TÜRKİYE İLE DİYALOG ÇAĞRISI YAPTI

Ukrayna'daki son duruma ilişkin Yunanistan Parlamentosu'nda bu ay başında konuşan Çipras, "Bizim düşüncemize göre Ukrayna krizinin getirdiği istikrarsızlık ve yeniden sınıflandırma, Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi amacıyla Türkiye ile esaslı bir diyaloğu aktif olarak talep etmemiz için ek bir sebeptir." demişti.

Çipras, Türkiye ile diyalog kapısının açık bırakılması gerektiğini vurgulamıştı.