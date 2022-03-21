Yunan eski Başbakan Aleksis Çipras'tan itiraf gibi açıklama: Türkiye çok güçlendi çaresiziz

Yunanistan'ın eski Başbakanı Aleksis Çipras, Rusya-Ukrayna savaşı ve Yunanistan-Türkiye ilişkisine yönelik açıklamalarda bulundu.
To Vima gazetesine demeç veren Çipras, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının gerekçesi olmadığını söyledi.
MİÇOTAKİS'E TEPKİ: "SOYUTLANMIŞ TÜRKİYE" SÖYLEMİNE SARILMA
Sözü Ankara ile Atina arasındaki ilişkilere getiren Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında yapılan görüşmeye "temkinli" yaklaştı.
Miçotakis'in "soyutlanmış bir Türkiye" şeklinde yanlış söyleme sarıldığını kaydeden Çipras, Ankara'nın konumunu güçlendirmeyi sürdürdüğünün altını çizdi.
ANKARA'NIN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ
Çipras, "Yunanistan Başbakanı, Erdoğan ile görüştüğünde, Türkiye'nin bölgedeki rolü zaten ilerlemişti." ifadesini kullandı.