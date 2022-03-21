Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin 'Holokost' benzetmesi İsrail'i karıştırdı

Grup üyesi Simcha Rotman ise şaka yolla, "Ukraynaca anlamıyorum ama duyduğum çeviri doğruysa, Zelenskiy bizden Ukraynalılara 80 yıl önce bize davrandıkları gibi davranmamızı istedi. Sanırım talebini reddetmek zorunda kalacağız" dedi.

Sol görüşlü Meretz partisinden MK Musa Raz da, "Holokost ile karşılaştırılmaktan hoşlanmıyorum. Holokost diye bir şey yok. O bu konuda yanıldı" diyerek Zelenskiy'e tepke gösterdi.

ZELENSKIY NE DEDİ?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Knesset'e yaptığı konuşmada, Rusya'nın ülkesine yönelik askeri harekâtına karşı duruşu nedeniyle İsrail'i eleştirdi ve bunu "Nazi Holokost"una benzetti.

Zelenskiy, "İsrail'in en iyi savunma sistemi olan Demir Kubbesi var. Bize neden silah vermediniz?" dedi. Zelensky, Tel Aviv'i "şimdi tavır almaya, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı desteklemeye" çağırdı.