Son dakika: Çin'de yolcu uçağı neden düştü? Kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Kurtulan var mı? Resmi açıklamalar...

Çin'de yolcu uçağı düştü. 133 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağın ile irtibatın kesildiği bildirildi. Peki; Çin'de yolcu uçağı neden düştü? Kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Kurtulan var mı?
ÇİN'DE YOLCU UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?
Çin'de Boeing 737 tipi yolcu uçağının Guangşi eyaletinde düştüğü iddia edildi.
KAZA YAPTI YANGINA NEDEN OLDU
Çin devlet televizyonu, Kunming'den Guangzhou'ya 133 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağının Guangxi bölgesinde bir "kaza" yaptığını ve dağlarda yangına neden olduğunu duyurdu.
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