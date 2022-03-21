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    • Dünya
    • 21.03.2022 11:27
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    • 21.03.2022 11:28
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    Son dakika: Çin'de yolcu uçağı neden düştü? Kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Kurtulan var mı? Resmi açıklamalar...

    SON DAKİKA! Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı düştü. Tüm dünyanın gündemine oturan olay sonrası Çin'de yolcu uçağı neden düştü? Kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Kurtulan var mı? soruları gündeme geldi. İşte konuya ilişkin gelişmeler ve resmi açıklamalar...

    Son dakika: Çin’de yolcu uçağı neden düştü?

    Çin'de yolcu uçağı düştü. 133 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağın ile irtibatın kesildiği bildirildi. Peki; Çin'de yolcu uçağı neden düştü? Kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Kurtulan var mı?

    ÇİN'DE YOLCU UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

    Çin'de Boeing 737 tipi yolcu uçağının Guangşi eyaletinde düştüğü iddia edildi.

    KAZA YAPTI YANGINA NEDEN OLDU

    Çin devlet televizyonu, Kunming'den Guangzhou'ya 133 yolcu taşıyan China Eastern Airlines uçağının Guangxi bölgesinde bir "kaza" yaptığını ve dağlarda yangına neden olduğunu duyurdu.

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    Haberler Dünya Son dakika: Çin'de yolcu uçağı neden düştü? Kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Kurtulan var mı? Resmi açıklamalar...
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