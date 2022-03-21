Son dakika: Çin'de yolcu uçağı neden düştü? Kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Kurtulan var mı? Resmi açıklamalar...

Çin'de yolcu uçağı düştü. 133 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağın ile irtibatın kesildiği bildirildi. Peki; Çin'de yolcu uçağı neden düştü? Kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Kurtulan var mı?