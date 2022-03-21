Putin'den ABD ve Avrupa'ya yaptırım uyarısı: Dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yönelik yaptırımların, tüm dünya ekonomisine zarar verdiğini ve gıda fiyatlarını artıracağını belirterek, "Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar." dedi.
Putin, hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Ukrayna'da devam eden savaş, yaptırımlar ve Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarında bulunduğunu belirten Putin, "Rus ordusunun Kiev yakınlarına gelmesi, Ukrayna'nın işgaline yönelik bir hedefi göstermemektedir. Bunu 24 Şubat'taki konuşmamda da dile getirmiştim." ifadesini kullandı.
Putin, savaş seyrinin Rusya'nın planlarına göre devam ettiğini aktararak, "Elbette tüm hedeflerimize ulaşacağız. Rusya ve halkının güvenliğini sağlam şekilde sağlayacağız ve Ukrayna'nın ülkemize karşı saldırgan eylemler için lojman görevi görmesine asla izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna'nın tarafsız ve silahlardan arındırılmış olmasının önemine işaret eden Putin, bu konuların Ukrayna ile müzakerelerde ele alındığını vurguladı.
Putin, "Bu konuları müzakerelerde görüşmeye hazır idik ve şimdi de hazırız. Ülkemiz, bu müzakerelerin yapılması için elinden geleni yaptı." dedi.
ABD'nin Kiev yönetimine Rusya'yı saldırgan ülke olarak gösterme hedefi koyduğunu söyleyen Putin, "Batılı ülkeler, paralı asker ve silah temin ederek Kiev'i kan dökmeye itiyor." görüşünü dile getirdi.