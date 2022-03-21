Putin'den ABD ve Avrupa'ya yaptırım uyarısı: Dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine yönelik yaptırımların, tüm dünya ekonomisine zarar verdiğini ve gıda fiyatlarını artıracağını belirterek, "Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar." dedi.

Putin, hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Ukrayna'da devam eden savaş, yaptırımlar ve Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.