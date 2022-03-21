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    • Dünya
    • 22.03.2022 00:23
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    • 22.03.2022 00:23
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    Josep Borrell 'yaptırımlar sürecek' diyerek duyurdu: "Rusya'ya petrol ambargosu kararı çıkmadı"

    Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği (AB) dışişleri ve savunma bakanlarının Rusya'ya petrol ambargosu konusunda karar vermediğini ancak yeni yaptırımların geleceğini söyledi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Rusya’ya petrol ambargosu kararı çıkmadı

    Josep Borrell, dışişleri ve savunma bakanları toplantılarının ardından basına yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırımların süreceğini ancak bu hafta içerisinde yeni bir paketin kabul edilmeyeceğini duyurdu.

    Rusya'ya petrol ambargosu uygulanması konusunda herhangi bir karar çıkıp çıkmadığına ilişkin soru üzerine Borrell, enerji konularını gündeme getiren bazı üye ülkelerin olduğunu ve ilginç tartışmaların yaşandığını ancak bir karar alınmadığını kaydetti.

    "AVRUPA ORDUSU KURMAK İSTEMİYORUZ"
    Borrell, Stratejik Pusula'nın kabul edilmesini Ukrayna'daki savaş nedeniyle "tam zamanında" ve "önemli bir dönemeç" olarak tanımlayarak, "Avrupa ordusu kurmak istemiyoruz. Her üye ülke, kendi ordusunu muhafaza edecek ancak daha yakın çalışmak istiyoruz" dedi.

    AB Konseyi, Birliğin güvenlik ve savunma alanındaki rehberi niteliğinde olacak Stratejik Pusula belgesini, bugünkü toplantıda kabul etmişti.
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    Haberler Dünya Josep Borrell 'yaptırımlar sürecek' diyerek duyurdu: "Rusya'ya petrol ambargosu kararı çıkmadı"
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