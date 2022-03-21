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    • Dünya
    • 22.03.2022 08:25
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    • 22.03.2022 08:52
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    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Ruslar harekete geçti! Zelenskiy'e suikast timi

    Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşının 27. gününde bölgeden sıcak haberler devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiğini söyledi. Ukrayna İstihbaratı, Rus istihbaratı tarafından yönlendirilen bir kişiyi, Zelenskiy’e suikast düzenlemek için bir tim hazırlarken yakaladı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da hipersonik füze kullandığını, bunun nedeninin ise Rusya'nın köşeye sıkışması olduğunu açıkladı. İşte dakika dakika Ukrayna'daki savaştan son haber ve gelişmeler.

    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı!

    Rusya-Ukrayna savaşı 27. gününde devam ediyor. Rusya'nın Mariupol ültimatomuna Ukrayna'dan olumsuz yanıt geldi. Pek çok kentte insani koridor açılırken hipl kuşatması bu anlaşmadan muaf tutuldu. Sumy'deki kimyasal tesiste bu sabah Rus bombardımanının neden olduğu amonyak sızıntısı kontrol altına alındı. Rusya'nın Kiev'de hedef aldığı AVM'de ise 8 kişi hayatını kaybetti.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile muhtemel uzlaşma konularının Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

    Zelenskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin bir NATO üyesi olmadığı halde Ukrayna'yı üyelik şartlarında desteklemeye hazır ittifak ülkeleri olduğunu vurguladı.

    Güvenlik garantileri dahil olmak üzere Rusya ile olası uzlaşma konularının Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini belirten Zelenskiy şunları kaydetti:

    "Müzakere ekiplerine söylediğim gibi siz tüm bu değişiklikler hakkında bahsederken ve onlar tarihi nitelikte olabilir, biz hiçbir yere gidemeyiz, referanduma geleceğiz. Uzlaşma formatına halk karar verecek ama onların ne olacağı ise bizim Rusya ile müzakerelerimizin meselesi olacak. Bu nedenle her halükarda bu yolu halkımızla birlikte yürümeye ve her şeyi yapmaya hazırım."

    RUSYA ŞART KOŞMUŞTU
    Geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna konusunda müzakerelere işaret ederek, "Taleplerimiz konusunda kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla operasyonlar sona erecek" mesajını vermişti.



    Rus Bakan Lavrov şunları söyledi:

    "Bahsettiğim konularda kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla operasyonlarımız sona erebilir. Biz her zaman her türlü soruna karşı diplomatik çözümden yana olduk, Zelenskiy müzakere önerdiği zaman Başkanımız kabul etti, müzakereler devam ediyor. Ukrayna delegasyonu önce müzakerelere müzakere olsun diye başlasa da daha sonra belli bir diyalog gelişti. Ancak birilerinin, büyük bir ihtimalle ABD'lilerin, Ukrayna delegasyonunun sürekli olarak elinden tuttuğu ve bana göre kesinlikle asgari düzeyde olan taleplerimizi kabul etmelerine izin vermediği hissi var. Fakat her şeye rağmen süreç devam ediyor"

        İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...

        07.53: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, pazartesi gecesi yayınladığı bir video mesajında, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus kuvvetlerini geri püskürttüğünü ve ilerlemelerini yavaşlattığını söyledi.

        Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov bölgesinde bir Rus uçağının düşürüldüğünü de sözlerine ekledi.

        Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı da ihtilafla ilgili son güncellemesinde, birliklerinin Rus birliklerini başkentin yaklaşık 60 km batısındaki Makariv'in geri alındığını duyurdu.

        04.21: Ukrayna İstihbaratı, Rus istihbaratı tarafından yönlendirilen bir kişiyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e suikast düzenlemek için bir tim hazırlarken yakaladı.

        Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Rusya'nın hedefinde olmaya devam ediyor. Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Başkanlık Ofisi'nde Rusya'ya karşı direnişi yöneten Zelenskiy'e suikast düzenlemesi için Rus istihbaratının ilk kez harekete geçtiği ifade edildi.

            Ukraynalı Gazeteci Vitaly Glagola tarafından duyurulan bilgiye göre, Ujgorod kentinde Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) bağlı suikast ve keşif grubunun bir üyesi Ukrayna istihbaratı tarafından takibe alındı.

            Ukrayna İstihbaratı'na mensup ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan şahsın yaşadığı dairede yapılan armada, aralarında keskin nişancı dürbünlü ve susturucu takılı uzun namlulu bir tüfek, susturuculu bir kalaşnikof ve bir tatar yayı (arbalet) dahil olmak üzere çok sayıda suikast silahı ve çok sayıda silah susturucusu ile birçok el bombası ve çeşitli çaplarda çok sayıda mermi ve mühimmat ele geçirildi.

            Ukrayna basınına göre yakalanan şahsın ilk amacının Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e suikast düzenlemek, ikinci amacının ise Kiev'deki bazı önemli kamu alanlarına saldırı yapmak için 25 kişilik bir tim kurmaya çalıştığı aktarıldı.

                03.45: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi durumunda Kırım ve Donbass konusunu görüşmeye hazır olduğuna dikkat çekerek, "Başkan olduğumda, topraklarımızın hiçbir bölümünü artık veremeyeceğimizi, Donbas ve Kırım'ı geri almak için her şeyi yapmamız gerektiğini söyledim. Bu, bir zaman meselesi. Şimdi bu savaşı ne zaman durdurabileceğimiz sorusu var. Hem Kırım hem de Donbass herkes için zor bir durum. Çıkış yolu bulmalıyız" dedi.

                02.45: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna askerleri tarafından ülkenin Harkov Bölgesinde yer alan Chuhuiv kentinde Rusya'ya ait bir savaş uçanın düşürüldüğünü açıkladı.

                01.25: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ve biyolojik silah kullanmayı düşündüğüne dair net işaretler olduğunu öne sürdü. ABD lideri, Rusya'nın ABD'ye yönelik siber saldırı planlayabileceği iddiasını gündeme taşırken, CEO'lara şirketlerini siber saldırılara karşı korumak için siber güvenlik alanına yatırım yapmalarını söyledi.

                ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'da hipersonik füze kullandığını, bunun nedeninin ise Rusya'nın köşeye sıkışması olduğunu açıkladı. Biden, ülkedeki işletmeler ve şirketlerin 238 üst yöneticisi (CEO) ile Beyaz Saray'daki yuvarlak masa toplantısında bir araya gelerek, Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında atılan adımları değerlendirdi.

                CEO'lara Ukrayna konusunda attıkları adımlar için teşekkür eden Biden, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hiçbir zaman NATO ülkelerinin bu kadar birlik olabileceğini düşünememişti. NATO hiçbir zaman olmadığı kadar birlik halinde, bunun en büyük nedeni de Putin." ifadesini kulandı. Biden, Pasifik bölgesinde de Rusya'ya karşı birlik olduğunu belirterek, "Quad grubu da (ABD, Avustralya, Japonya, Hindistan) Hindistan'ın sarsıntılı tutumuna karşı birlik olmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

                Amerikan şirketlerinin Rusya'daki faaliyetlerini durdurmasının büyük bir fark yarattığının altını çizen Biden, ekonominin yanında ABD'nin Ukrayna'ya son 1 yıl içinde 2 milyar dolarlık savunma yardımı sağladığını anımsattı. Biden, "Ukrayna'nın yeterince sofistike ekipmanı olmadığı fikri doğru değil. Bütün detayları burada vermeyeceğim ama rasyonel seviyede ihtiyaç duyacakları tüm ekipmanları var." dedi.

                "RUSYA KÖŞEYE SIKIŞTI"
                Ukrayna ordusunun Rusların tankları ve helikopterini vurduğunu ve orduyu "mahvettiğini" belirten Biden, şunları kaydetti:

                "Fark ettiyseniz Rusya Ukrayna'da hipersonik füze kullandı. Bu yapabilecekleri tek şeydi. Bu bir dolaylı silah. Bunun tek farkı ise durdurulmasının neredeyse imkansız olması. Rus ordusunun bunu kullanmasının bir nedeni vardı. Şu anda köşeye sıkıştılar. Putin bu derece güç ve birliği öngöremedi."

                Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ve biyolojik silah bulunduğu iddialarını da reddederek, Rusya'nın iddialarının Ukrayna'da bu silahları kullanmak için bahane olabileceği uyarısında bulundu.

                Rusya'nın daha önce de siber saldırılar yaptığını belirten Biden, bu saldırıların tekrarlanabileceğini de sözlerine ekledi.

                00.30: Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, bugün Ukrayna'da açılan insani koridorlardan 8 binden fazla sivilin tahliye edildiğini duyurdu.

                00.00: ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda Ukrayna'daki gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

                23.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, video mesaj yoluyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Rus askerlerini "kölelere" benzeterek, "Bu köleler hayatlarında hiç bu kadar özgür insan görmediler. Köleler özgürlüğü yabanilik olarak kabul ediyor" dedi.

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                Haberler Dünya Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Ruslar harekete geçti! Zelenskiy'e suikast timi
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