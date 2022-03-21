Birleşmiş Milletler'den Rusya'ya karşı 'diplomatik izolasyon' hazırlığı

193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 141 ülkenin destek verdiği Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınayan kararın ardından, bu sefer de savaşın insani sonuçlarını ortaya koyan ikinci bir tasarıyı oylayacak.
Rusya'ya karşı baskıyı artıracak ve Moskova'nın diplomatik izolasyonu derinleştirecek yeni tasarının salı BM Genel Kurulunda oylanması bekleniyor.
"DERHAL VE KOŞULSUZ" UKRAYNA'DAN GERİ ÇEKİME ÇAĞRISI
Tasarıda, Rusya'nın saldırılarının ''uluslararası toplumun Avrupa'da on yıllardır görmediği ölçekte insani sonuçları olduğuna'' dikkat çekiliyor.
Rusya'ya, saldırılarına son vermesi ve tüm güçlerini ''derhal ve koşulsuz'' bir şekilde Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısı yapılan tasarıda, Mariupol başta olmak üzere Rusya'nın yerleşim yerlerine, sivillere, gazetecilere, okul ve hastanelere yönelik saldırıları ve yerel yetkililerin kaçırılması kınanıyor.
"SİVİL ÖLÜMLERİNDEN DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"
Ukrayna'da giderek kötüleşen insani durumdan, sivil ölümlerinden ve insan hakları ihlallerinden derin endişe duyulan tasarıda, Ukrayna'ya daha fazla yardım ve ülkedeki insani durumun iyileştirilmesi çağrısı yapılıyor.
BM Genel Kurulu kararlarının bağlayıcılığı olmasa da siyasi ağırlığı bulunuyor ve söz konusu kararlar uluslararası toplumun tutumunu gösteriyor.