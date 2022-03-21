Birleşmiş Milletler'den Rusya'ya karşı 'diplomatik izolasyon' hazırlığı





"DERHAL VE KOŞULSUZ" UKRAYNA'DAN GERİ ÇEKİME ÇAĞRISI

Tasarıda, Rusya'nın saldırılarının ''uluslararası toplumun Avrupa'da on yıllardır görmediği ölçekte insani sonuçları olduğuna'' dikkat çekiliyor.

Rusya'ya, saldırılarına son vermesi ve tüm güçlerini ''derhal ve koşulsuz'' bir şekilde Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısı yapılan tasarıda, Mariupol başta olmak üzere Rusya'nın yerleşim yerlerine, sivillere, gazetecilere, okul ve hastanelere yönelik saldırıları ve yerel yetkililerin kaçırılması kınanıyor.