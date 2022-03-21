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    • Dünya
    • 22.03.2022 00:18
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    • 22.03.2022 00:18
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    Birleşmiş Milletler'den Rusya'ya karşı 'diplomatik izolasyon' hazırlığı

    Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çeken ve daha fazla yardım çağrısı yapan Rusya'nın diplomatik izolasyonunu derinleştirecek yeni bir tasarıyı oylamaya hazırlanıyor. Yeni tasarının salı BM Genel Kurulunda oylanması bekleniyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    BM’den Rusya adımı! Diplomatik izolasyon...

    193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 141 ülkenin destek verdiği Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınayan kararın ardından, bu sefer de savaşın insani sonuçlarını ortaya koyan ikinci bir tasarıyı oylayacak.

    Rusya'ya karşı baskıyı artıracak ve Moskova'nın diplomatik izolasyonu derinleştirecek yeni tasarının salı BM Genel Kurulunda oylanması bekleniyor.



    "DERHAL VE KOŞULSUZ" UKRAYNA'DAN GERİ ÇEKİME ÇAĞRISI
    Tasarıda, Rusya'nın saldırılarının ''uluslararası toplumun Avrupa'da on yıllardır görmediği ölçekte insani sonuçları olduğuna'' dikkat çekiliyor.

    Rusya'ya, saldırılarına son vermesi ve tüm güçlerini ''derhal ve koşulsuz'' bir şekilde Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısı yapılan tasarıda, Mariupol başta olmak üzere Rusya'nın yerleşim yerlerine, sivillere, gazetecilere, okul ve hastanelere yönelik saldırıları ve yerel yetkililerin kaçırılması kınanıyor.



    "SİVİL ÖLÜMLERİNDEN DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"
    Ukrayna'da giderek kötüleşen insani durumdan, sivil ölümlerinden ve insan hakları ihlallerinden derin endişe duyulan tasarıda, Ukrayna'ya daha fazla yardım ve ülkedeki insani durumun iyileştirilmesi çağrısı yapılıyor.

    BM Genel Kurulu kararlarının bağlayıcılığı olmasa da siyasi ağırlığı bulunuyor ve söz konusu kararlar uluslararası toplumun tutumunu gösteriyor.

        10 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ
        Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta, BM verilerine göre 10 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve bunların yaklaşık 3,5 milyonu komşu ülkelere gitti.

        Savaşta en az 925 sivil hayatını kaybetti,1496 sivil yaralandı.
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        Haberler Dünya Birleşmiş Milletler'den Rusya'ya karşı 'diplomatik izolasyon' hazırlığı
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