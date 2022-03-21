Biden'dan Ukrayna - Rusya savaşının sınır noktasına ziyaret!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın bu hafta yapacağı Avrupa ziyaretine Polonya durağının eklendiğini açıkladı.

Biden, çarşamba günü Brüksel'e gidecek ve perşembe günü NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak.

Biden'ın cuma günü Varşova'ya geçmesi ve cumartesi günü Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD ile Polonya arasında Ukrayna'ya eski Sovyet yapımı savaş uçaklarının gönderilmesine ilişkin anlaşmazlık yaşanmış, Washington son olarak söz konusu planın rafa kaldırıldığını açıklamıştı.