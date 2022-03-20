Ukrayna vatandaşı olan Türk genci Mustafa ülkesini savunmak için savaşa katıldı





RUS HANÇERİ!

Rusya'nın, ilk kez Ukrayna birliklerinin yer altı mühimmat deposunu imha etmek için hipersonik aerobalistik füzelerle Kinjal füze sisteminin kullanıldığı belirtildi. Putin, bu füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini belirtmişti. Putin füzeyi "Durdurulamaz" ve "yenilmez" olarak tanımlamıştı. Sesten 10 kat daha hızlı olan, nükleer başlık da taşıyabilen Kinjal (hançer) füzelerden Ukrayna'ya çok sayıda atıldığı öğrenildi.



ALEV TOPU!

Rus bombaları, Ukrayna'da sivillerin üzerine yağdı. Çok sayıda kişi ölürken, yüzlerce insan yaralandı. Son bomba "Hançer" oldu!