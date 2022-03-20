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    Ukrayna vatandaşı olan Türk genci Mustafa ülkesini savunmak için savaşa katıldı

    Ukrayna vatandaşı olan Türk genci Mustafa, ülkesini savunmak için savaşa katıldı. Ukraynalı genç ise eşinin kılığında kaçmaya kalkıştı! İşte tüm detaylar...

    Vatanı için kaldı

    Uzun yıllardır Lviv kentinde yaşayan Teke ailesi, savaşın başlamasının ardından zor günler geçirmeye başladı. Bahattin Teke ve Ukraynalı eşi Vita Teke, sağlık hizmetlerinin kesintiye uğradığı kentte 7 yaşındaki felçli kızları Safiye'nin tedavisini yaptırmakta güçlük yaşadı. Teke ailesi, 23 yaşındaki Ukrayna vatandaşı oğulları Mustafa için ilk başlarda Ukrayna'yı terk etmek istemese de saldırıların artması ve küçük kızlarının tedavilerinin devam edebilmesi adına zor bir karar alarak ülkeden ayrıldı.



    SINIRDA YAKALANDI!
    Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Türkiye'ye gelen aile, sevinci ve hüznü bir arada yaşadı. Ukrayna vatandaşı olan Türk genci Mustafa Teke, Ruslar'a karşı savaşırken ülkeden eşinin kılığında kaçmaya çalışan bir genç, sınırda yakalandı. Milli seferberlik ilan eden Ukrayna'da 70 yaşından küçük erkeklerin ülke dışına çıkması ise yasaklanmasına rağmen Romanya sınırından ele geçirilen gencin üzerinden, eşine ait pasaport çıktı. Ayrıca peruk taktığı, kadın gibi giyindiği de anlaşıldı.

    FELÇLİ KIZINI GETİRDİ
    Liviv'de yaşayan Bahattin Teke, savaşta felçli kızını tedavi ettiremeyince Ukraynalı eşi Vita ile Türkiye'ye geldi. Oğlu Mustafa, cepheye gitti.



    CANI İÇİN KAÇTI
    Ukrayna'da, kadın ve çocukların dışında 18 ile 70 yaş arasındaki erkeklerin savaşa katılması kararı alındı. Yurtdışından birçok gönüllü savaşmaya gelirken, Ukraynalı bazı erkekler de cepheden kaçtı. Peruk takıp eşinin pasaportuyla yola çıkan kaçak asker sınırda yakalandı.



        RUS HANÇERİ!
        Rusya'nın, ilk kez Ukrayna birliklerinin yer altı mühimmat deposunu imha etmek için hipersonik aerobalistik füzelerle Kinjal füze sisteminin kullanıldığı belirtildi. Putin, bu füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini belirtmişti. Putin füzeyi "Durdurulamaz" ve "yenilmez" olarak tanımlamıştı. Sesten 10 kat daha hızlı olan, nükleer başlık da taşıyabilen Kinjal (hançer) füzelerden Ukrayna'ya çok sayıda atıldığı öğrenildi.

        ALEV TOPU!
        Rus bombaları, Ukrayna'da sivillerin üzerine yağdı. Çok sayıda kişi ölürken, yüzlerce insan yaralandı. Son bomba "Hançer" oldu!



        ÇOK ROMANTİK
        Yaptırımlar Roman Abramovich'in eski eşi Irina'yı da zor durumda bıraktı. Yaklaşık 500 milyon sterlinlik serveti olan genç kadın, Londra'da 9 milyon sternlik evinde saklanmaya başladı. "Sıra bana da gelecek diye burada korku içinde yaşıyorum" ifadesini kullandı.



        GÖZÜ TÜRKİYE'DE
        Roman Abramovich'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Rus oligarkın Türkiye'de Süper Lig takımlarından Göztepespor'u alacağını yazdı.



            PUSETLER BOŞ KALDI
            Rusya, sivil yerleşim bölgelerine ve çocuk hastanelerine de bomba yağdırdı. Şu ana kadar ölen bebeklerin sayısı 109'a ulaştı. Vatandaşlar, boş pusetleri meydanda toplayıp savaşa lanet yağdırdı.



            UYURKEN VURULDU
            Ukrayna'nın en ünlü tiyatro oyuncularından olan Oksana Shvets (67) Kiev'in güneydoğusundaki bir apartman dairesinde uyurken Rus roket saldırısında hayatını kaybetti. Shvets'in ölüm haberi, çalıştığı Ukraynalı tiyatro şirketi Young Theatre tarafından doğrulandı.

            BULUŞALIM PUTİN
            UKRANA lideri Volodimir Zelenski, yayımladığı video mesajında, bu kez devlet başkanlığı binasının önünden halka seslendi. "Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi" dedi. Putin'e de çağrı yaparak, "Buluşmanın zamanı geldi. Rusya'nın zararı azaltması için tek şansı barışı sağlaması" ifadesini kullandı.

            NOTLAR... NOTLAR
            Putin, zehirlenme korkusuyla 1000 kişiyi işten çıkardı!
            Rus birlikleri, Azak Denizi kıyılarında kontrolü tamamen ele geçirdi.
            Moskova, Ukrayna'da askeri okulu bombaladı. 30 asker, öldü!
            Rusya'da şeker kıtlığı başladı. Vatandaş adeta marketleri yağmaladı.
            Ukrayna'ya lejyonerlerin sayısının 30 bini bulduğu açıklandı.
            Kiev'de vatandaşların büyük bölümü evlerini terk etmiyor...

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