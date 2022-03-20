Ukrayna vatandaşı olan Türk genci Mustafa ülkesini savunmak için savaşa katıldı

Uzun yıllardır Lviv kentinde yaşayan Teke ailesi, savaşın başlamasının ardından zor günler geçirmeye başladı. Bahattin Teke ve Ukraynalı eşi Vita Teke, sağlık hizmetlerinin kesintiye uğradığı kentte 7 yaşındaki felçli kızları Safiye'nin tedavisini yaptırmakta güçlük yaşadı. Teke ailesi, 23 yaşındaki Ukrayna vatandaşı oğulları Mustafa için ilk başlarda Ukrayna'yı terk etmek istemese de saldırıların artması ve küçük kızlarının tedavilerinin devam edebilmesi adına zor bir karar alarak ülkeden ayrıldı.
SINIRDA YAKALANDI!
Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Türkiye'ye gelen aile, sevinci ve hüznü bir arada yaşadı. Ukrayna vatandaşı olan Türk genci Mustafa Teke, Ruslar'a karşı savaşırken ülkeden eşinin kılığında kaçmaya çalışan bir genç, sınırda yakalandı. Milli seferberlik ilan eden Ukrayna'da 70 yaşından küçük erkeklerin ülke dışına çıkması ise yasaklanmasına rağmen Romanya sınırından ele geçirilen gencin üzerinden, eşine ait pasaport çıktı. Ayrıca peruk taktığı, kadın gibi giyindiği de anlaşıldı.
FELÇLİ KIZINI GETİRDİ
Liviv'de yaşayan Bahattin Teke, savaşta felçli kızını tedavi ettiremeyince Ukraynalı eşi Vita ile Türkiye'ye geldi. Oğlu Mustafa, cepheye gitti.
CANI İÇİN KAÇTI
Ukrayna'da, kadın ve çocukların dışında 18 ile 70 yaş arasındaki erkeklerin savaşa katılması kararı alındı. Yurtdışından birçok gönüllü savaşmaya gelirken, Ukraynalı bazı erkekler de cepheden kaçtı. Peruk takıp eşinin pasaportuyla yola çıkan kaçak asker sınırda yakalandı.