Ukrayna duyurdu: 6 Rus generali öldürdük

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta 25 gün geride kaldı. Çatışmaların gölgesinde Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Podolyak, bugüne kadar 6 Rus generalin öldürüldüğünü duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında bugüne kadar 6 Rus generalin öldürüldüğünü açıkladı.
Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesinde başlattığı saldırılarda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince 6 Rus generalin öldürüldüğünü belirtti.
Podolyak, "Rusya Federasyonu'nun üst düzey subaylarının yüksek ölüm oranı dikkat çekicidir." ifadelerini kullandı.