Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Ukrayna'nın Sumy kentinde kimyasal tehlike: Sızıntı tespit edildi!

Rusya-Ukrayna savaşının 26. gününde bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Gelen son bilgilere göre, Rusya ordusu tarafından Kiev'in merkezine yakın noktadaki Podilskyi ilçesine füze saldırıları başlatıldı. Rusya ve Ukrayna'dan Mariupol açıklaması geldi. İşte dünyanın izlediği savaşta dakika dakika son gelişmeler.

25 GÜNDÜR ARIYORLAR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile er ya da geç diyalog için bir araya geleceğini ve bu görüşmenin Kudüs'te bile düzenlenebileceğini belirtti. Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'nın ülkesine saldırmasının 25. gününü değerlendirerek, "Rus ordusu 25 gündür icat ettiği Ukrayna Nazilerini arıyor ama bulamıyor." dedi.

Rus askerlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediğini kaydeden Zelenskiy, "En önemlisi Rus askerleri bir türlü eve dönüş yolunu bulamıyorlar ve askerlerimiz onların Allah'ın huzuruna çıkmalarına yardım ediyor." şeklinde konuştu.