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    • Dünya
    • 21.03.2022 06:36
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    • 21.03.2022 06:48
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    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Rusya'dan Mariupol çağrısı: Teslim olun!

    Rusya-Ukrayna savaşının 26. gününde bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Rusya ordusu tarafından Kiev'in merkezine yakın noktadaki Podilskyi ilçesine füze saldırıları başlatıldı. Rusya ve Ukrayna'dan Mariupol açıklaması geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi günü çevrim içi devam edeceğini bildirdi. İşte dünyanın izlediği savaşta dakika dakika son gelişmeler.

    takvim.com.tr
    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı

    Rusya-Ukrayna savaşının 26. gününde bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Gelen son bilgilere göre, Rusya ordusu tarafından Kiev'in merkezine yakın noktadaki Podilskyi ilçesine füze saldırıları başlatıldı. Rusya ve Ukrayna'dan Mariupol açıklaması geldi. İşte dünyanın izlediği savaşta dakika dakika son gelişmeler.

    25 GÜNDÜR ARIYORLAR
    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile er ya da geç diyalog için bir araya geleceğini ve bu görüşmenin Kudüs'te bile düzenlenebileceğini belirtti. Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'nın ülkesine saldırmasının 25. gününü değerlendirerek, "Rus ordusu 25 gündür icat ettiği Ukrayna Nazilerini arıyor ama bulamıyor." dedi.

    Rus askerlerinin Ukrayna'da savaş suçları işlediğini kaydeden Zelenskiy, "En önemlisi Rus askerleri bir türlü eve dönüş yolunu bulamıyorlar ve askerlerimiz onların Allah'ın huzuruna çıkmalarına yardım ediyor." şeklinde konuştu.

    Zelenskiy, Rus ordusunun 20 Mart'ta Mariupol'da düzenlediği hava saldırısı sonucu çok sayıda kişinin sığındığı okul binasının yıkıldığı bilgisini paylaşarak, "Henüz kaç kişinin hayatta olduğunu bilmiyoruz ama bombayı atan pilotun mutlaka bulunup sivilleri öldüren diğer pilotlar gibi cezalandırılacağına eminim." ifadesini kullandı.

    İsrail Parlamentosu özel oturumuna 20 Mart'ta video konferans yöntemiyle bağlanarak milletvekillerine hitap ettiğini hatırlatan Zelenskiy, İsrail halkından bekledikleri desteği alabileceklerini kaydetti. Zelenskiy, barışın sağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalog kurmanın gerekliliğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "İsrail Başbakanı (Naftali Bennett) bize Rusya ile diyalog çağrısında bulunuyor ve onun için minnettarım. Bu (çağrı), er ya da geç Putin'le gerçekleşecek bir diyalogla ilgilidir ve Kudüs'te bir toplantının yapılması bile mümkün. Eğer bu mümkün olursa barışın sağlanması için doğru bir karar olur."

    Rusya'da "Nazizm"le suçlanan bir Ukrayna Devlet Başkanı olarak İsrail Parlamentosu'na hitap ettiğini hatırlatan Zelenskiy, "Sadece bu gerçek bile Moskova'da bir şeylerin yanlış olduğunu kanıtlıyor." dedi. Zelenskiy, 20 Mart'ta dört insani koridorun açıldığı ve aralarında 4 bini Mariupol'den toplam 7 bin 295 kişinin tahliye edildiğini belirterek, tahliye operasyonlarının süreceğini bildirdi.



        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi günü çevrim içi devam edeceğini bildirdi.

        Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ile ilgili yaptığı açıklamada, müzakerelerin bugün çevrim içi devam edeceğini belirterek, "Bundan önce çalışma alt gruplarında son derece yoğun bir çalışma vardı." dedi.

        İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        05.52: Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, Rus ordusunun bu gece başkent Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

        Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri Kiev şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev'in Podilskyi semtindeki alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Bilgiler netleşiyor." ifadesi yer aldı.

        Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'in Podilskyi semtinde patlama seslerinin duyulduğunu duyurmuştu.

        05.27: Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Mariupol'de kendilerine karşı direnen Ukrayna askerlerine ve savaşan gruplara silah bırakma çağrısına ret cevabı vererek, "Silahları teslim etmekten söz edemeyiz" dedi.

        05.21: Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği füze saldırılarında yıkılan binaların altında kalan onlarca kişi için kurtarma ekipleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        05.15: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mariupol kentinde kendilerine karşı savaşan Ukrayna askerlerine seslenerek silahını bırakan herkese Mariupol'den güvenli çıkışı garanti ettiklerini duyurdu.

        04.56: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesine saldıran Rusya Federasyonu'na gelecek hafta uygulamaya konulacak yeni Batı yaptırımları beklediklerini söyledi.

        Kuleba Facebook hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rusya'ya uygulanması gereken yeni yaptırımlar konusunda Batı ülkelerindeki meslektaşlarıyla yoğun görüşmeler yaptığını duyurdu.

        Konuşmasında, "Yeni yaptırımlara ihtiyacımız var ve bunlar yakında, gelecek hafta olacak. Şimdi tam olarak Ukrayna'ya göre önemli olan konuları zorlamak istiyoruz." ifadesini kullanan Kuleba, öte yandan Rusya pazarını henüz bırakmayan uluslararası şirketlere de Rusya'dan "ayrılın" çağrısı yaptı.

        02.21: Yunanistan'ın Ukrayna'nın Mariupol kenti Başkonsolosu Manolis Androulakis, "Odyssey Operasyonu" adı verilen bir kurtarma operasyonu ile Rusya'nın büyük bombardımanı altında olan Mariupol kentinden tahliye edilerek Yunanistan'ın başkenti Atina'ya getirildi. Androulakis Mariupol'da karşılaştığı anlara ilişkin, "Mariupol'u ve insanlarını haritadan sildiler" dedi.


            01.19: Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk yaptığı açıklamada, sivil tahliyelerle ilgili bilgiler vererek, "Bugün 7 insani koridordan 4'ü aktif olarak çalıştı. Toplam 7 bin 295 kişi tahliye edildi. Özellikle Mariupol ve Berdyansk'tan 3 bin 985 kişi, 11 otobüs ve özel araçlarla Zaporijya'ya ulaştırıldı" ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında, Mariupol'den sivil tahliyelere yarın da devam edileceğini aktaran Vereşuk, "Yarın sabah Zaporijya'dan Mariupol yönüne 5 otobüs daha göndermeyi planlıyoruz. Otobüslerin bir kısmının yarına ulaşması ve Mariupol sakinlerinin Manguş kentinden ve ayrıca Melekino başta olmak üzere Manguş bölgesindeki kıyı yerleşimlerinden tahliye edilmesi için bugün görüşmeler yaptık. Berdyansk'ta yakıt ikmali yapmaya devam edildiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Mariupol sakinlerinin özel araçları güzergah boyunca hareket ediyor" şeklinde konuştu.

            22.00: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında bugüne kadar 6 Rus generalin öldürüldüğünü açıkladı.

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