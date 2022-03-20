Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Kiev'de sokağa çıkma yasağı!

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi günü çevrim içi devam edeceğini bildirdi.
Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ile ilgili yaptığı açıklamada, müzakerelerin bugün çevrim içi devam edeceğini belirterek, "Bundan önce çalışma alt gruplarında son derece yoğun bir çalışma vardı." dedi.
İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER
13.39: Reuters, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu akşam 20'den, 23 mart sabah 07'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini aktardı.
13.29: Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun yaklaşık 15 bin askerini, 97 uçağını, 121 helikopterini ve 498 tankını kaybettiği bildirildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-21 Mart'taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı.
Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 15 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 97 uçak, 121 helikopter, 498 tank, 1535 zırhlı araç, 240 top, 80 roketatar sistemi ve 45 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 969 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 24 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.
12.34: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Sumi kentinde "planlı provokasyon" gerçekleştirdiğini ve "amonyak" kullanarak kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu ileri sürdü.
08.30: Yeni Zelanda, Rus işgalcilere karşı direnen Ukrayna'ya yardımları artırma kararı aldı. Başbakan Jacinda Ardern, 3,4 milyon dolarlık ek yardımın NATO aracılığıyla Ukrayna'ya ulaştırılacağı bilgisini verdi.
Söz konusu parayla akaryakıt, iletişim ekipmanları ve Ukrayna güçlerine ilk yardım malzemeleri alınacak.
07.21: Ukrayna'nın Sumy kentindeki bir kimyasal tesisinde amonyak sızıntısı tespit edildiği duyuruldu. Bölge valisi Dmytro Zhyvytskyy, kuzeydoğudaki kuşatma altındaki Sumy kentindeki bir kimyasal tesiste amonyak sızıntısı olduğunu söyledi.
Zhyvytskyy, Sumykhimprom fabrikasının beş kilometrelik yarıçapındakilerin gaz tehlikeli olduğu için bölgeyi terk etmeleri gerektiği konusunda uyardı.
Yetkili, Telegram kanalındaki yerel saat 04:30'daki gönderisinde sızıntıya neyin sebep olduğunu söylemedi. 253 bin nüfuslu Sumi yoğun Rus bombardımanına rağmen Ukrayna'nın elinde ve çatışmalar devam ediyor.