Rusya-Ukrayna savaşı 24’üncü gününe girdi! Top sesleri Batı'nın kapısına dayandı

Dünya, Rusya-Ukrayna savaşına kilitlendi. Rusya, yerleşim bölgelerini yerle bir etti. Şimdiye kadar 190'ı çocuk 780 sivil hayatını kaybetti. Stratejik liman kenti olan Mariupol'de kontrol Ruslar'a geçti. Mariupol Belediye Başkanı, yaşanan bombardımandan dolayı şehrin yüzde 90'ının yok olduğunu söyledi. Dün ise başkent Kiev, Harkov'a operasyon düzenlendi. Ruslar ev, okul, hastane kısaca şehirde ne varsa ateşe verdi! Kiev'de 2, Harkov'da ise 27 kişi yaşamını yitirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in son hedefi ise ülkenin en batısındaki kent Lviv'di. NATO'nun sınırı sayılan Polonya'ya sadece 70 kilometre uzaklıktaki tarihi kente füze saldırısı düzenlendi. Putin'in Batı sınırına düzenlediği operasyon dünyayı panikletti. Başta AB olmak üzere NATO üyeleri 'Putin geliyor' dedi. Pentagon'un iddiası ise tüyler ürpertti: Nükleer saldırı an meselesi...