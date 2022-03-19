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    Rusya-Ukrayna savaşı 24’üncü gününe girdi! Top sesleri Batı'nın kapısına dayandı

    Rusya-Ukrayna savaşı 24’üncü gününe girdi. Yaptırımlara, tepkilere rağmen Rus ordusu ilerlemeye devam etti. Dün, Polonya’ya sadece 70 kilometre uzaklıktaki Lviv’e saldırı düzenledi. Hem NATO hem de AB panikledi: Eyvah! Putin geliyor!

    Sınır harbi

    Dünya, Rusya-Ukrayna savaşına kilitlendi. Rusya, yerleşim bölgelerini yerle bir etti. Şimdiye kadar 190'ı çocuk 780 sivil hayatını kaybetti. Stratejik liman kenti olan Mariupol'de kontrol Ruslar'a geçti. Mariupol Belediye Başkanı, yaşanan bombardımandan dolayı şehrin yüzde 90'ının yok olduğunu söyledi. Dün ise başkent Kiev, Harkov'a operasyon düzenlendi. Ruslar ev, okul, hastane kısaca şehirde ne varsa ateşe verdi! Kiev'de 2, Harkov'da ise 27 kişi yaşamını yitirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in son hedefi ise ülkenin en batısındaki kent Lviv'di. NATO'nun sınırı sayılan Polonya'ya sadece 70 kilometre uzaklıktaki tarihi kente füze saldırısı düzenlendi. Putin'in Batı sınırına düzenlediği operasyon dünyayı panikletti. Başta AB olmak üzere NATO üyeleri 'Putin geliyor' dedi. Pentagon'un iddiası ise tüyler ürpertti: Nükleer saldırı an meselesi...



    Lviv halkı dün güne bomba sesleriyle uyandı...



    KÜPELERE BİNDİ!
    Avusturya eski dışişleri Bakanı Karin Kneissl, 2018 yılında evlendi. Düğüne Putin'i de davet etti. İkilinin dansı günlerce manşetlerdeydi. O düğün yeniden gündeme geldi. Avrupa Birliği, Kneissl'e tepki gösterdi: Putin'in hediye ettiği 50 bin euro'luk küpeleri geri gönder.



        İKİYÜZLÜ CNN
        ABD'li spiker "Sarin gazı Suriye'de kullanılabilir ama Avrupalılar ne yapacak" dedi. Tepki çekti. Batı, Suriye'de senelerdir yaşanan insanlık dramına sessiz kaldı. Dün, ABD'de CNN International kanalındaki programa katılan gazeteci Julie Loffe'nin sözleri, Batı'nın iki yüzlülüğünün kanıtıydı. Loffe'nin "Sarin gazının Suriye'de kullanılması bir şeydir ama bu silahlar Avrupalılar üzerinde kullanıldığında Avrupa ülkeleri ne yapacak?" demesi tepki topladı.



        ANLAMLI DESTEK
        Ukrayna'ya bir destek de Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'dan geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan oyuncu, "Ukrayna'daki savaş kurbanları her şeyini kaybetti" dedi. Başlatılan yardım kampanyasına destek istedi. DiCaprio, kurucusu olduğu vakfın Saint Petersburg kentinde düzenlenen etkinliğinde Putin'le bir araya gelmişti.



        TEPKİLER BÜYÜYOR
        İşgal, Rus halkından da tepki topladı. Ünlü Rus yemek blogger'ı Veronika Belotserkovskay da sosyal medyadan Ukrayna'ya destek paylaşımı yaptı. Ancak hakkında 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açılacağı vurgulandı.



            BİR GENERALİ DAHA KOVDU
            Rusya, Ukrayna'da sadece 24 günde 7 binden fazla askerini, binlerce de mühimmatını kaybetti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, duruma çok sinirlendi. Geçtiğimiz hafta 8 generalin görevine son verdi. Şimdi de Rusya Ulusal Muhafızları Başkan Yardımcısı General Roman Gavrilov'un görevden alındığı belirtildi. Roman Gavrilov, Putin'i koruyan birliğin komutanıydı.



            BENZERSİZ TUZAK
            İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, kendisini Ukrayna Başbakanı olarak tanıtan kişiyle telefonda görüşme yaptı. Ancak kandırıldığını anladı. Uyardı: Sizi arayanlardan, ekmeğin Ukraynaca karşılığı olan "palianytsia" kelimesini söylemesini isteyin. Doğru telaffuz ediyorsa sorun yok!



            PARALI ASKER TOPLADILAR
            Ukrayna, şimdiye kadar 14 bin 200 Rus askerinin öldüğünü söyledi. Öte yandan Rusya'nın Suriye'den bine yakın paralı asker topladığını iddia etti.



                NOTLAR...
                ABD yönetimi, Çin'i uyardı: Rusya'ya askeri yardım yaparsanız, bedelini ödersiniz.
                Bir grup Avrupalı politikacı Zelenskiy'e destek verdi: Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilsin.
                Avrupa'yı Rusya korkusu sardı. Hükümetler mühimmat almak için ABD'nin kapısında kuyruk olmaya başladı.
                Avrupa Konseyi Rusya'ya destek olan Belarus ile ilişkiyi askıya aldı.

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                Haberler Dünya Rusya-Ukrayna savaşı 24’üncü gününe girdi! Top sesleri Batı'nın kapısına dayandı
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