"Yetişkinliğe erişen" Japon Prenses Aiko'dan, ailedeki görevleri için çaba mesajı

Japon İmparatorluk ailesinde "yetişkinliğe erişen" Prenses Aiko, "görevleri için çabalayacağını ve kabiliyetini sonuna kadar kullanacağını" bildirdi.

Prenses Aiko, Aralık 2021'de 20 yaşını doldurmasının ardından İmparatorluk Sarayında düzenlediği ilk basın toplantısında, gelecek hayatına dair düşüncelerini paylaştı.

Yarım saat süren basın toplantısında Aiko, "ailenin yetişkin bir üyesi olarak görevleri için çabalayacağını ve kabiliyetini sonuna kadar kullanacağını" söyledi.

Yeni dönemde ebeveynlerinin varlığını "yeri doldurulamaz" olarak niteleyen Aiko, "Nasıl bir durumda olursam olayım, onlar her zaman en yakınımdalar" dedi.

Aiko, aile içinde üstlenilen "törensel sorumlulukların getirdiği gerginliğe" dikkati çekerek, kendisine "her etkinliğe mesuliyet hissiyle yaklaşmasının telkin edildiğini" söyledi.

Zayıf noktasını "utangaçlık" olarak niteleyen ve evlilik konusunu düşünmediğini belirten Aiko, "her iki tarafın da birbirini tebessüm ettirebildiği ilişkinin ideal" olacağını vurguladı.

Ülkede hafta içi meydana gelen şiddetli depremden etkilenenlerin acısını paylaştığını kaydeden Prenses, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da hayatını kaybedenlere yönelik de "birçok değerli hayatın yok olması sebebiyle çok üzgün olduğunu" söyledi.

PRENS, LİSEYE GİDECEK

Japon İmparatorluk ailesinde, "yetişkinliğe erişim" basın toplantısı, en son Aralık 2014'te, Veliaht Prens Fumihito'nun kızı Prenses Kako için düzenlenmişti.

Öte yandan, Naruhito'nun kardeşi Veliaht Prens Fumihito'nun oğlu Prens Hisahito'nun, Ochanomizu Üniversitesi bünyesindeki ortaokuldan mezun olduğu bildirildi.

Tahtın ikinci sıradaki varisi 15 yaşındaki Prensin, yeni eğitim yılının başlayacağı nisandan itibaren Tsukuba Üniversitesi bünyesindeki Otsuka Lisesi'nde eğitim göreceği kaydedildi.