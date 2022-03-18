Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereshchuk A Haber'e konuştu: Mariupol'de hastanede 400 kişi rehin durumda

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türkler ve yakınlarından 65'i tahliye edildi. Kalanlar ne zaman ve nasıl tahliye edilecek? Bombaların altında tahliyeler nasıl gerçekleştiriliyor?
Ukrayna tahliyelerden sorumlu Başbakan Yardımcısı İrina Vereshchuk, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
KİEV'DEN 2 MİLYON KİŞİ AYRILDI MI?
Maalesef bu doğru değil. Kiev'in kenarları abluka altında bulunuyor. Kiev'i o kadar çok kişi terk edemedi.
"PUTİN SİVİLLERİ ÖLDÜRÜYOR"
Mariupol'de insani açıdan çok kötü bir durum var. İşgalciler tiyatroya ve hastaneye bomba atıyorlar. Bugün itibariyle hastanede 400 kişi rehin altına alındı çıkamıyorlar. Çok soğuk. Yemek, su, ilaç yok orada. Gerçekten Türk vatandaşları camide saklanıyorlardı ve bizden yardım istiyorlardı. Cumhurbaşkanına başvuruda bulunuyorlardı. O kişiler kurtarılmak isteniyorlardı. Gerçekten çok korkunç bir şey çünkü Putin sivilleri öldürüyor. Hiç kimse yardım edemiyor bu durumda.
RUSYA KİEV'İ İŞGAL EDECEK Mİ?
100'den fazla çocuk öldü. Kadınlar da öldürülüyor. Bu Putin'in stratejisi. Ukrayna'nın direnişini bozmak istiyor. Bizim ordumuz gerçekten büyük bir şekilde mücadele ediyor o yüzden Putin başka bir strateji seçti ve sivillere saldırıyor. Ben tahliye koridorlarından sorumluyum. O yüzden Putin'in sivil kişileri nasıl öldürdüğünü ben biliyorum