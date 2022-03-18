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    • Dünya
    • 18.03.2022 13:11
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    • 18.03.2022 13:11
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    Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'daki durumu görüştü

    Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, telefonda Ukrayna'daki durumu ele aldı. Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada Rus tarafının bildirdiği yaklaşımları doğrultusunda, müzakerelerde çözüm yollarını bulmaya hazır olduğu vurgulandı.

    Putin ve Scholz Ukrayna’daki durumu görüştü

    Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Scholz ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

    Görüşmede, Ukrayna'daki durumun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Putin, Ukrayna ordusunun Donetsk ve Makiivka kentlerine yönelik füze saldırısı düzenlediğine ve bu saldırılarda sivillerin öldüğüne dikkati çekti. Batı, bu savaş suçunu görmezden geliyor." ifadelerine yer verildi.

    Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı bölgelerde insani yardım koridorlarının oluşturulduğu hatırlatılan açıklamada, dün Mariupol kentinden 43 bin kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

    Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin de ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Ukrayna tarafının, gerçekçi olmayan taleplerde bulunarak bu süreci yavaşlattığı" ileri sürüldü.

    Açıklamada, Rus tarafının bildirdiği yaklaşımları doğrultusunda, müzakerelerde çözüm yollarını bulmaya hazır olduğu vurgulandı.

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