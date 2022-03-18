Dünyanın taşıyıcı anne merkezi Ukrayna'da savaş günahsız yavruları vurdu. Yeni doğan 516 bebeğin biyolojik ailesi de taşıyıcı annesi de ortadan kayboldu. Kiev'de 6 hastanede doğan 516 bebeği alan olmadı.

Taşıyıcılar da kaçtı. Sektördeki 14 firma çaresiz kaldı. BM'ye çağrı yaptı: Bu bebekleri buradan alın! Taşıyıcı anneler, bu işlem karşılığında doğum başına 20 bin dolar alıyor.

PERDE KAPANDI

Ukrayna'da gözler, yüzlerce sivilin sığındığı ve önceki gün öğleden sonra hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edilen tiyatro binasının bulunduğu liman kenti Mariupol'e çevrildi. Rusya hükümeti tiyatroyu doğrudan hedef aldığı suçlamasını reddedetti. Kent belediyesinden yapılan açıklamada da ölü sayısına dair henüz bir bilgi olmadığı belirtildi.

Mariupol Milletvekili Dmytro Gurin ise sığınak olarak kullanılan tiyatro binasında 1000'den fazla kadın ve çocuğun olduğunu söyledi. "Bina yıkıldı, bodrumdaki bomba sığınağının sağlam olduğunu ve orada insanların hayatta kaldığına dair bir bilgi aldık. Yaralılarımız ya da ölülerimiz olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Çoğu hayatta ve iyiler" dedi.

65 TÜRK TAHLİYE EDİLDİ

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, mahsur kalan Türk vatandaşlarından 65'i tahliye edildi. Vatandaşların Zaporijya'ya gittiği açıklanırken, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın destekleriyle kentteki 87 Türk'ün de tahliye çalışmalarına başlandı.

ÜLKEMİ TERK ETMEM

Rusya'da canlı yayında savaşı protesto eden gazeteci Marina Ovsyannikova, Fransa lideri Macron'un sığınma teklifini reddetti. "Ben bir vatanseverim, oğlum daha da fazla vatansever. Başka yere gitmek istemiyoruz. Ruslar'ın da bu savaşa karşı olduğunu göstermek istedim" dedi.

PUTİN İSYANDA!

Yaptırımlar karşısında Rusya'nın yanında duruş sergilemeyen Rus vatandaşları, Putin'in tepkisiyle karşılaştı. Rus lider, bu tiplerin annelerini de para karşılığında satabilecek insanlar olduğunu belirtti. Putin, görüntülü mesajında söz konusu vatandaşları "zihinsel olarak Rus halkıyla olmamakla" niteleyen Putin, "Böyle insanlar, kendi annelerini satmaya hazırdır" dedi.

ELVEDA BABA!

Ukraynalı bir baba, eşi ve çocuğunu Polonya sınırına gönderirken böyle veda etti.

GÜVENLİ LİMAN ARIYOR

Yaptırımlar sonrası zor durumda kalan Roman Abramovich, 1 milyar sterlinlik özel jetleri ve süper yatları için güvenli liman aramaya başladı. Moskova'da kaldığı otelde Alman eski Başbakanı Gerhard Schröder'e derdini açtı. Bu arada Norveç'te yatıyla limana yanaşan Vladimir Strzhalkovsky'e yakıt verilmedi. "Kürek çekerek git!" denildi.

NOTLAR...

İngiliz İstihbaratı, Ukrayna direnişinin sağlam olduğunu açıkladı.

Melitopol Belediye Başkanı Fedorov, esir alınan 9 Rus askerine karşılık serbest bırakıldı.

Ukrayna iki Rus savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı.

Ukrayna'da ölen Rus askerlerinin kimlikleri yapay zeka ile tespit ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, ilk kez Rusya lideri Vladimir Putin için "savaş suçlusu" ifadesini kullandı.