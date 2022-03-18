Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Zelenskiy'den Rusya'ya müzakere uyarısı: Birkaç nesil yok olacak!

Timoşenko, son 24 saatte söz konusu koridorlar üzerinden 9 bin 144 kişinin tahliye edildiğini belirterek, "Bunların 1124'ü çocuk olmak üzere 4 bin 972 kişi Mariupol'den Zaporijya kentine çıkarıldı." dedi.

Bunun yanı sıra Timoşenko, Sumi kentinden de 4 bin 172 kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

23.53: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ABD'nin ülkesindeki askeri ve biyolojik faaliyetlerini ortaya çıkardığı iddiasıyla savunmaya çalıştığını söyledi. Podolyak, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya için savaşın uluslararası mahkemelerde "yıkıcı davalar" anlamına geldiğini ve bunun farkına varan Rus siyasetçilerin ise Ukrayna'ya yaptıkları kanlı saldırılarını uluslararası platformlarda savunmak için fırsat aradıklarını bildirdi.

Bugün Rusya'nın girişimiyle BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısının yapıldığını anımsatan Podolyak, "Dünyadaki herkes artık tüm Rus kamuoyu açıklamalarının temelsiz ve yanlışlığını anlıyor olsa da Rusya, ABD'nin Ukrayna topraklarındaki askeri biyolojik aktivitesiyle ilgili sözde yeni ortaya çıkan gerçekleri sunmaya çalışıyor." dedi.

Podolyak, BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunun Rusya'nın mantık dışı suçlamalarını reddettiğini kaydederek, "Ne yazık ki bugün, BM bile Rusya'nın biyolojik laboratuvarlar hakkındaki toplantısının, Kremlin'in Ukrayna topraklarındaki olası biyolojik ve kimyasal operasyonların hazırlanmasındaki olası aşamalardan biri olduğunu dışlamıyor." değerlendirmesinde bulundu.