Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Zelenskiy'den Rusya'ya müzakere uyarısı: Birkaç nesil yok olacak!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24. gününde devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararını azaltmak için tek şansının, Ukrayna ile anlamlı müzakere olduğunu bildirdi. Zelenskiy, yayımladığı video mesajında, bu kez devlet başkanlığı binasının önünden halka seslendi.
Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere değinen Zelenskiy, "Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi." dedi.
Vladimir Zelenskiy, aksi takdirde verdiği kayıplar yüzünden Rusya'nın yükselmesi için birkaç neslin bile yeterli olmayacağını vurgulayarak, "Ukrayna için anlamlı, barış ve güvenlik müzakereleri, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararı azaltması için tek şans." ifadesini kullandı.
Ülkeye girişini kolaylaştırmak amacıyla gümrük işlemlerini basitleştirdiklerini kaydeden Zelenskiy, "Savunmamız ve halkımız için gerekli ürünler, fizik yasalarının izin verdiği kadar kolay bir şekilde Ukrayna'ya teslim edilecek. Tüm bürokrasiyi, KDV dahil tüm gümrük vergi ve ödemelerini kesinlikle kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.
İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER
06.42: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus birliklerinin kıyılarında tam kontrolünü sağladığı Azak Denizi ile bağlantılarını tamamen kaybettiklerini açıkladı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 23. gününe dair kamuoyuna son gelişmeler aktarıldı. Yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya stratejik bir operasyon yürüttüğünü kaydeden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni mağlup etmek, Kiev'i kuşatmak, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşmak ve Ukrayna'nın sol yakasında kontrolü ele geçirme amaçlarına ulaşamadılar. İşgalciler, Donetsk operasyon bölgesinde kısmen başarılı oldu. Geçici olarak Ukrayna ordusunun Azak Denizi'ne ulaşmasını engellediler. Düşman Mikolayiv'e yaklaşırken, savunma birimleri tarafından ilerleyişleri durduruldu. Düşman kara harekatlarındaki başarısızlarını hem yüksek hassasiyetli füzeler kullanarak hem de gelişi güzel bombalı saldırılar düzenleyerek telafi etmeye çalışıyor. Ukrayna'nın sivil nüfusunu korkutmak ve ülkemizin askeri altyapıları düşmanın müzakere şartlarının kabul ettirilmesi adına saldırı altında tutuluyor. Sadece içinde bulunduğumuz gün içerisinde 14'ü füze saldırısı olmak üzere 40'tan fazla saldırı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.
00.11: Ukrayna'da son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden 9 bin 144 kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bugün sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridorunun açıldığını hatırlattı.