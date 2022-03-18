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    • Dünya
    • 19.03.2022 06:36
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    • 19.03.2022 07:23
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    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Zelenskiy'den Rusya'ya müzakere uyarısı: Birkaç nesil yok olacak!

    Son dakika haberi! Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24. gününde devam ediyor. krayna’da son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden 9 bin 144 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere değinen Zelenskiy, "Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi." dedi. İşte Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika haber ve gelişmeler.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24. gününde devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararını azaltmak için tek şansının, Ukrayna ile anlamlı müzakere olduğunu bildirdi. Zelenskiy, yayımladığı video mesajında, bu kez devlet başkanlığı binasının önünden halka seslendi.

    Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere değinen Zelenskiy, "Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi." dedi.

    Vladimir Zelenskiy, aksi takdirde verdiği kayıplar yüzünden Rusya'nın yükselmesi için birkaç neslin bile yeterli olmayacağını vurgulayarak, "Ukrayna için anlamlı, barış ve güvenlik müzakereleri, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararı azaltması için tek şans." ifadesini kullandı.

    Ülkeye girişini kolaylaştırmak amacıyla gümrük işlemlerini basitleştirdiklerini kaydeden Zelenskiy, "Savunmamız ve halkımız için gerekli ürünler, fizik yasalarının izin verdiği kadar kolay bir şekilde Ukrayna'ya teslim edilecek. Tüm bürokrasiyi, KDV dahil tüm gümrük vergi ve ödemelerini kesinlikle kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.

    İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

    06.42: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus birliklerinin kıyılarında tam kontrolünü sağladığı Azak Denizi ile bağlantılarını tamamen kaybettiklerini açıkladı.

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 23. gününe dair kamuoyuna son gelişmeler aktarıldı. Yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya stratejik bir operasyon yürüttüğünü kaydeden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni mağlup etmek, Kiev'i kuşatmak, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşmak ve Ukrayna'nın sol yakasında kontrolü ele geçirme amaçlarına ulaşamadılar. İşgalciler, Donetsk operasyon bölgesinde kısmen başarılı oldu. Geçici olarak Ukrayna ordusunun Azak Denizi'ne ulaşmasını engellediler. Düşman Mikolayiv'e yaklaşırken, savunma birimleri tarafından ilerleyişleri durduruldu. Düşman kara harekatlarındaki başarısızlarını hem yüksek hassasiyetli füzeler kullanarak hem de gelişi güzel bombalı saldırılar düzenleyerek telafi etmeye çalışıyor. Ukrayna'nın sivil nüfusunu korkutmak ve ülkemizin askeri altyapıları düşmanın müzakere şartlarının kabul ettirilmesi adına saldırı altında tutuluyor. Sadece içinde bulunduğumuz gün içerisinde 14'ü füze saldırısı olmak üzere 40'tan fazla saldırı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.


    00.11: Ukrayna'da son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden 9 bin 144 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bugün sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridorunun açıldığını hatırlattı.

        Timoşenko, son 24 saatte söz konusu koridorlar üzerinden 9 bin 144 kişinin tahliye edildiğini belirterek, "Bunların 1124'ü çocuk olmak üzere 4 bin 972 kişi Mariupol'den Zaporijya kentine çıkarıldı." dedi.

        Bunun yanı sıra Timoşenko, Sumi kentinden de 4 bin 172 kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

        23.53: Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ABD'nin ülkesindeki askeri ve biyolojik faaliyetlerini ortaya çıkardığı iddiasıyla savunmaya çalıştığını söyledi. Podolyak, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya için savaşın uluslararası mahkemelerde "yıkıcı davalar" anlamına geldiğini ve bunun farkına varan Rus siyasetçilerin ise Ukrayna'ya yaptıkları kanlı saldırılarını uluslararası platformlarda savunmak için fırsat aradıklarını bildirdi.

        Bugün Rusya'nın girişimiyle BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısının yapıldığını anımsatan Podolyak, "Dünyadaki herkes artık tüm Rus kamuoyu açıklamalarının temelsiz ve yanlışlığını anlıyor olsa da Rusya, ABD'nin Ukrayna topraklarındaki askeri biyolojik aktivitesiyle ilgili sözde yeni ortaya çıkan gerçekleri sunmaya çalışıyor." dedi.

        Podolyak, BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunun Rusya'nın mantık dışı suçlamalarını reddettiğini kaydederek, "Ne yazık ki bugün, BM bile Rusya'nın biyolojik laboratuvarlar hakkındaki toplantısının, Kremlin'in Ukrayna topraklarındaki olası biyolojik ve kimyasal operasyonların hazırlanmasındaki olası aşamalardan biri olduğunu dışlamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        23.31: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in, Rusya'ya askeri yardım sağlaması durumunda ne gibi adımlar atacaklarını söylemekten kaçınırken, "Çin, tarih kitapları yazılırken nerede duracağı konusunda bir karar vermeli." dedi.

        Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bugün yaptığı telefon görüşmesine değinen Psaki, "Biden, açık bir şekilde Rusya'ya sağlanacak somut yardımların sonucu olacağı konusunda Çin'i uyardı." ifadesini kullandı.

        Psaki, bu sonuçlar arasında yaptırımların olup olmayacağı ya da sonuçların ne olduğuna ilişkin gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtlamaktan kaçındı.

        Çin'in, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını "işgal" olarak nitelendirip nitelendirmediğinin sorulması üzerine Psaki, "Ben başka bir ülke adına konuşamam ama Çin, tarih kitapları yazılırken nerede duracağı konusunda bir karar vermeli." yanıtını verdi.

        22.40: Birleşmiş Milletler (BM), savaşın devam ettiği Ukrayna'ya yönelik ilk acil insani yardım konvoyunu ulaştırdığını açıkladı.

        BM Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad adına yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki savaştan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Sumi şehrine insani yardımların gönderildiği belirtildi.

            Açıklamada, 35 bin kişiye yönelik yaklaşık 143 ton civarındaki yardımların tıbbi malzemeler, su şişeleri ve temel gıda maddelerinden oluştuğu kaydedildi.

            Konvoyda, ayrıca yardım malzemelerine ek olarak 50 bin nüfusu kapsayacak su sistemlerini onarmak için ekipman bulunduğu bildirildi.

            Açıklamada, BM ortaklarının katkı ve koordinasyonu ile sağlanan yardım konvoyunun güvenli geçişinin Ukrayna ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları ile sürdürülen başarılı diyaloglar sayesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

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            Haberler Dünya Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Zelenskiy'den Rusya'ya müzakere uyarısı: Birkaç nesil yok olacak!
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