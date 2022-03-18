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    • Dünya
    • 19.03.2022 01:39
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    • 19.03.2022 01:39
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    Birleşmiş Milletler: Ukrayna'ya ilk insani yardım konvoyu ulaştırıldı

    Birleşmiş Milletler, savaşın devam ettiği Ukrayna’ya yönelik ilk acil insani yardım konvoyunu ulaştırdığını açıkladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Ukrayna’ya ilk insani yardım konvoyu ulaştırıldı

    Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad adına yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki savaştan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Sumi şehrine insani yardımların gönderildiği belirtildi.



    Açıklamada, 35 bin kişiye yönelik yaklaşık 143 ton civarındaki yardımların tıbbi malzemeler, su şişeleri ve temel gıda maddelerinden oluştuğu bilgisi verildi.

    Konvoyda, ayrıca yardım malzemelerine ek olarak 50 bin nüfusu kapsayacak su sistemlerini onarmak için ekipman bulunduğunun da altı çizildi.



    Açıklamada, BM ortaklarının katkı ve koordinasyonu ile sağlanan yardım konvoyunun güvenli geçişinin Ukrayna ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları ile sürdürülen başarılı diyaloglar sayesinde gerçekleştirildiği ifade edildi.

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    Haberler Dünya Birleşmiş Milletler: Ukrayna'ya ilk insani yardım konvoyu ulaştırıldı
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