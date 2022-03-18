Birleşmiş Milletler: Ukrayna'ya ilk insani yardım konvoyu ulaştırıldı





Açıklamada, 35 bin kişiye yönelik yaklaşık 143 ton civarındaki yardımların tıbbi malzemeler, su şişeleri ve temel gıda maddelerinden oluştuğu bilgisi verildi.

Konvoyda, ayrıca yardım malzemelerine ek olarak 50 bin nüfusu kapsayacak su sistemlerini onarmak için ekipman bulunduğunun da altı çizildi.