ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında 'Rusya-Ukrayna' teması! 2 saat sürdü...

Price, günlük basın toplantısında Roma'daki Çin-ABD heyetlerinin görüşmesine yönelik sorular üzerine, Çin'in Rusya-Ukrayna savaşındaki pozisyonuna yönelik yorum yapmayacağını ancak kendilerinin bu konuda Çin tarafına mesajlarını net bir şekilde ilettiklerini söyledi.

Üst düzey Çin heyeti ile bir araya gelme nedenlerinin iletişim kanallarını açık tutmak olduğunu belirten Price, "Bu muhtemelen dünyadaki en önemli ikili ilişkidir. Sorumlu bir ülke olarak ilişkimizi karakterize eden rekabetin çatışmaya dönüşmemesini sağlamakla yükümlüyüz." dedi.

Birçok ülkenin Ukrayna'ya desteğini beyan ettiğine ve Rusya'nın saldırısına karşı çıktığına dikkati çeken Price, Çin'den bu yönde net bir açıklama veya tavır görmediklerini dile getirdi.

Price, "Çin'e, Rusya'nın mali ve ekonomik kaybını telafi etmeleri veya Rusya'nın savaşına malzeme desteği vermeye yönelik herhangi bir çabaya girişmeleri konusunda ciddi endişelerimiz olduğunu ve böyle bir durumda sadece ABD tarafından değil dünyadaki ortak ve müttefiklerimizden de ağır bedeller ödetileceğini açıkça belirttik." ifadesini kullandı.