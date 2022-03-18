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    • Dünya
    • 18.03.2022 18:28
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    • 18.03.2022 19:00
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    ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında 'Rusya-Ukrayna' teması! 2 saat sürdü...

    Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken ABD ve Çin arasında dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping görüşme gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna savaşını ele aldığı ve yaklaşık 2 saat süren video konferans görüşmesi sona erdi.

    Biden ve Şi arasında 2 saatlik temas!

    Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşme gerçekleştirdi.

    2 SAATLİK VİDEO KONFERANS GÖRÜŞMESİ
    ABD Başkanı Joe Biden'ın Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile Rusya-Ukrayna savaşını ele aldığı ve yaklaşık 2 saat süren video konferans görüşmesi sona erdi.

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Washington DC yerel saati ile 09.03'te (TSİ 16.03) başlayan görüşme, saat 10.53'te (17.53) sona erdi.

    Görüşmeye ilişkin detaylı açıklama henüz yapılmadı.

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu görüşmenin, ABD ile Çin arasında iletişim kanallarının açık tutulmasına yönelik çabanın bir parçası olduğuna işaret etmiş, iki liderin ülkeleri arasındaki rekabetin yönetilmesi konusunun yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ve ortak konuları da ele alacağını aktarmıştı.

    RESTLEŞMELER SONRASI YAPILAN GÖRÜŞME
    Biden-Şi görüşmesinin, ABD'nin Çin'e sık sık "Rusya'ya Ukrayna konusunda destek ya da silah vermenin bedeli ağır olur" uyarısını yaptığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

    ABD AÇIKLAMA YAPMIŞTI: AĞIR BEDELLER ÖDETİLİR
    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dün ABD heyetinin Roma'da Çinli diplomatlar ile görüşmesinde, Ukrayna'ya açtığı savaştan dolayı Rusya'ya uygulanan yaptırımların neden olduğu kayıpların Pekin yönetimi tarafından telafi edilmesi olasılığından endişe duyduklarını ve böyle bir durumda Çin'e ağır bedeller ödetileceğini Çin tarafına ilettiklerini söyledi.

        Price, günlük basın toplantısında Roma'daki Çin-ABD heyetlerinin görüşmesine yönelik sorular üzerine, Çin'in Rusya-Ukrayna savaşındaki pozisyonuna yönelik yorum yapmayacağını ancak kendilerinin bu konuda Çin tarafına mesajlarını net bir şekilde ilettiklerini söyledi.

        Üst düzey Çin heyeti ile bir araya gelme nedenlerinin iletişim kanallarını açık tutmak olduğunu belirten Price, "Bu muhtemelen dünyadaki en önemli ikili ilişkidir. Sorumlu bir ülke olarak ilişkimizi karakterize eden rekabetin çatışmaya dönüşmemesini sağlamakla yükümlüyüz." dedi.

        Birçok ülkenin Ukrayna'ya desteğini beyan ettiğine ve Rusya'nın saldırısına karşı çıktığına dikkati çeken Price, Çin'den bu yönde net bir açıklama veya tavır görmediklerini dile getirdi.

        Price, "Çin'e, Rusya'nın mali ve ekonomik kaybını telafi etmeleri veya Rusya'nın savaşına malzeme desteği vermeye yönelik herhangi bir çabaya girişmeleri konusunda ciddi endişelerimiz olduğunu ve böyle bir durumda sadece ABD tarafından değil dünyadaki ortak ve müttefiklerimizden de ağır bedeller ödetileceğini açıkça belirttik." ifadesini kullandı.

        ÇİN'DEN MESAJ: ABD ATEŞİ KÖRÜKLEMEMELİ
        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian, ABD Başkanı Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in telefon görüşmesi öncesi yaptığı açıklamasında, "ABD, Ukrayna krizindeki ateşi körüklemek yerine üzerine düşen sorumlulukları almalı, durumu kolaylaştırmak ve sorunu çözmek için somut adımlar atmalı." ifadesini kullandı.

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        Biden ve Şi arasında 2 saatlik temas!
        Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında 'Rusya-Ukrayna' teması! 2 saat sürdü...
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