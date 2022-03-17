Son dakika: Rusya'dan bomba iddia: İşte ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik projeleriyle ilgili belgeler...

Kirillov, "Ukrayna topraklarında biyolojik silah bileşenleri üretildiğini düşünüyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki laboratuvarların çalışanlarından aldığı, ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Ukrayna'da askeri biyolojik programların uygulanmasıyla ilgili materyalleri incelemeye devam ediyor. Batılı medya kuruluşları ve çoğu çifte vatandaşlığa (ABD) sahip biyologlar, yayınladığımız materyallerin doğruluğundan şüphe duyduklarını söylüyor. Belgelerin üzerinde yetkililerin imzalarının ve kuruluşların kaşelerinin bulunduğuna dikkatinizi çekmek isterim" dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna vatandaşlarından alınan 5 bin kan serumu örneğinin Tiflis'teki Pentagon'a bağlı Lugar merkezine transfer edildiğini, 773 biyolojik numunenin İngiltere'deki referans laboratuvara aktarıldığını doğrulayan belgeleri kamuoyuyla paylaştığını söyleyen Kirillov, "Analiz, Ukraynalı uzmanların biyolojik madde transferinin potansiyel risklerinin, aslında 'karanlık işler' için kullanıldıklarının farkında olmadığını ve yapılan araştırmaların asıl amaçları hakkında gerçek bir fikre sahip olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.