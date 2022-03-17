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    • Dünya
    • 17.03.2022 16:17
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    • 17.03.2022 16:44
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    Son dakika: Rusya'dan bomba iddia: İşte ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik projeleriyle ilgili belgeler...

    Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna'daki askeri biyolojik projelerin finansmanını doğrudan sağladığına dair belgeler paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Washington'ın Ukrayna'daki tesislerde biyolojik silah bileşenleri ürettiğini iddia etti.

    Rusya’dan bomba biyolojik proje iddiası

    Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi İgor Kirillov, düzenlediği basın toplantısında, Pentagon'un Ukrayna'daki askeri biyolojik projelerin finansmanını doğrudan sağladığına dair olduğunu iddia ettiği belgeleri paylaştı.

    Kirillov, "Ukrayna topraklarında biyolojik silah bileşenleri üretildiğini düşünüyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki laboratuvarların çalışanlarından aldığı, ABD ve NATO'lu müttefiklerinin Ukrayna'da askeri biyolojik programların uygulanmasıyla ilgili materyalleri incelemeye devam ediyor. Batılı medya kuruluşları ve çoğu çifte vatandaşlığa (ABD) sahip biyologlar, yayınladığımız materyallerin doğruluğundan şüphe duyduklarını söylüyor. Belgelerin üzerinde yetkililerin imzalarının ve kuruluşların kaşelerinin bulunduğuna dikkatinizi çekmek isterim" dedi.

    Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna vatandaşlarından alınan 5 bin kan serumu örneğinin Tiflis'teki Pentagon'a bağlı Lugar merkezine transfer edildiğini, 773 biyolojik numunenin İngiltere'deki referans laboratuvara aktarıldığını doğrulayan belgeleri kamuoyuyla paylaştığını söyleyen Kirillov, "Analiz, Ukraynalı uzmanların biyolojik madde transferinin potansiyel risklerinin, aslında 'karanlık işler' için kullanıldıklarının farkında olmadığını ve yapılan araştırmaların asıl amaçları hakkında gerçek bir fikre sahip olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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