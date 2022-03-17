Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kırım'ın sosyal ekonomik potansiyelini tartışmamız gerekiyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatı 22. gününde devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin yeni açıklamalarda bulundu.

Kırım'ın sosyal ekonomik potansiyelinin tartışılması gerektiğini belirten Putin, "Batı'nın yaptırımları Kırım'ın ekonomisini çoktan etkiledi" dedi.

Putin, "Yaptırımlar sorun yaratıyor ancak yeni olasılıkları da ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Financial Times, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde anlaşma taslağı olduğu iddia edilen 15 maddelik metni paylaştı. Kremlin'den taslağa ilişkin yapılan açıklamada, "İçinde doğru noktalar var ama tamamı doğru değil" denildi.





"ASKERİ HAREKAT DIŞINDA BİR SEÇENEĞİMİZ YOKTU"

Putin dün yaptığı açıklamada, "Ukrayna yakında nükleer silah sahibi olabilirdi. Askeri harekat dışında bir seçeneğimiz yoktu. Harekat planlandığı gibi gidiyor" dedi.

Putin ayrıca "Rus ordusunun Kiev yakınlarına gelmesi, Ukrayna'nın işgaline yönelik bir hedefi göstermemektedir. Yaptırımlar tüm dünya ekonomisine önemli zararlar verdi, dünyada gıdayla ilgili sorunlar yaşanacak. Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar" ifadelerini kullandı.