Rusya- Ukrayna savaşında binlerce asker hayatını kaybetti! Geriye feryat eden aileleri kaldı





ANNELER KAN AĞLADI

Ölüm korkusu yaşayan anneler, içleri kan ağlaya ağlaya prematüre bebeklerini terk edip canlarını kurtardı. Rusya, Mariupol şehrini her taraftan kuşattı. Yaklaşık 20 bin sivil, Zaporizhzhia şehrine giden bir insani yardım koridoruyla kaçtı. Bunların arasına yeni doğum yapmış anneler de katıldı. Rus askerler tarafından ele geçirilen bir hastanede yanlarında götüremedikleri prematüre beleklerini bırakan anneler, içleri kan ağlaya ağlaya şehirden ayrıldı. Putin askerleri, büyük bir hastaneye, çevreden topladığı 400 kişiyi kapattı. İçerideki 10 doktor, hemşire ve hastaları da rehin aldı. Canlı kalkan olarak kullanmaya başladı.