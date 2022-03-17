Rusya- Ukrayna savaşında binlerce asker hayatını kaybetti! Geriye feryat eden aileleri kaldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tüm dünyada tepki ile karşılandı. Bugüne kadar sivil asker binlerce kişi bombalandı. Ukrayna yönetimi, 8'i komutan 13 binin üzerinde Rus askerini öldürdüğünü açıkladı. Moskova'nın öldürdüğü Ukraynalı asker sayısının 5 bini geçtiği aktarıldı. Üç gün önce Rusya'nın Lviv kentini bombalaması sonucu ölen Oleh Yaschyshyn, Sergiy Melnyk, Rostyslav Romanchuk ve Kyrylo Vyshyvany için Lviv Aziz Peter ve Paul Garnizon Kilisesi'nde tören yapıldı. Ölen askerlerin yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Albay Oleh Yaschyshyn'in annesi, Lychakiv mezarlığına defnedilen oğluna son kez sarıldı. Savaşın durması için çağrı yaptı. Romanchuk'un kızı ise babasının fotoğrafına son kez baktı.
Acılı anne, oğlu Oleh Yaschyshyn'in cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.
Ukrayna Başsavcılığı, 24 Şubat-15 Mart aralığında Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda 97 çocuğun öldüğünü açıkladı.