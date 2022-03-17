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    Rusya- Ukrayna savaşında binlerce asker hayatını kaybetti! Geriye feryat eden aileleri kaldı

    Rusya-Ukrayna savaşında yıkımın yanında acı da getirdi. Binlerce asker hayatını kaybetti. Geride kalan anne, eş ve çocuklar feryat edip, gö yaşlarına boğuldu.

    Büyük acı war!

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgali tüm dünyada tepki ile karşılandı. Bugüne kadar sivil asker binlerce kişi bombalandı. Ukrayna yönetimi, 8'i komutan 13 binin üzerinde Rus askerini öldürdüğünü açıkladı. Moskova'nın öldürdüğü Ukraynalı asker sayısının 5 bini geçtiği aktarıldı. Üç gün önce Rusya'nın Lviv kentini bombalaması sonucu ölen Oleh Yaschyshyn, Sergiy Melnyk, Rostyslav Romanchuk ve Kyrylo Vyshyvany için Lviv Aziz Peter ve Paul Garnizon Kilisesi'nde tören yapıldı. Ölen askerlerin yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Albay Oleh Yaschyshyn'in annesi, Lychakiv mezarlığına defnedilen oğluna son kez sarıldı. Savaşın durması için çağrı yaptı. Romanchuk'un kızı ise babasının fotoğrafına son kez baktı.



    Acılı anne, oğlu Oleh Yaschyshyn'in cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.



    Ukrayna Başsavcılığı, 24 Şubat-15 Mart aralığında Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda 97 çocuğun öldüğünü açıkladı.



        ABD'DEN SİLAH DESTEĞİ
        ABD Başkanı Biden, "Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni güvenlik desteği vereceğiz. Pakette 800 uçaksavar ve 9 bin tanksavar da olacak. Top mermileri ve 20 milyon mühimmat sağlayacağız" dedi.



        KITLIK BAŞLADI
        Donetsk'e bağlı Volnovakha kasabasında halka ekmek ve gıda dağıtımı yapıldı.



        ANNELER KAN AĞLADI
        Ölüm korkusu yaşayan anneler, içleri kan ağlaya ağlaya prematüre bebeklerini terk edip canlarını kurtardı. Rusya, Mariupol şehrini her taraftan kuşattı. Yaklaşık 20 bin sivil, Zaporizhzhia şehrine giden bir insani yardım koridoruyla kaçtı. Bunların arasına yeni doğum yapmış anneler de katıldı. Rus askerler tarafından ele geçirilen bir hastanede yanlarında götüremedikleri prematüre beleklerini bırakan anneler, içleri kan ağlaya ağlaya şehirden ayrıldı. Putin askerleri, büyük bir hastaneye, çevreden topladığı 400 kişiyi kapattı. İçerideki 10 doktor, hemşire ve hastaları da rehin aldı. Canlı kalkan olarak kullanmaya başladı.



            Anneleri tarafından terk edilen bebeklerin sağlık durumları iyi değil.



            KRALİÇE'DEN BOYKOT
            Rusya'ya, bir darbe de Kraliçe Elizabeth'ten geldi. İngiltere Kraliçesi, resmi sanat koleksiyonundan sergilenmek üzere Moskova'ya eser gönderilmesine izin vermedi.



            MARİNA RÜZGARI
            Rus gazeteci Marina Ovsyannikova (43), görev yaptığı devlet kanalı Channel One'da Putin'i protesto etti. 15 yıl hapis cezası istendi. Bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti. Fransa lideri Macron, ülkesine davet etti. İngiliz milletvekilleri, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesini istedi.

            NOTLAR
            Zelenski:Rusya ile görüşmeler gerçekçi bir yapıya büründü.
            Mariupol'den 200 bin sivil acilen ayrılmayı bekliyor.
            Ukrayna'da bugüne kadar 3 gazeteci hayatını kaybetti.
            BM, 3 milyondan fazla kişinin Ukrayna'yı terk ettiğini açıkladı.
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            Tarihi rivayet hayat buldu
            Haberler Dünya Rusya- Ukrayna savaşında binlerce asker hayatını kaybetti! Geriye feryat eden aileleri kaldı
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