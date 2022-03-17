Rusça ’Çocuk’ yazdılar yine bomba yağdı! Mariupol’de sığınak olarak kullanılan tiyatro yok edildi

Savaş 22'nci gününde devam ederken, Ukrayna'nın Mariupol kentinde Sığınak olarak kullanılan Tiyatro Binası vuruldu.
AFFETMEYECEĞİZ
Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki en büyük sığınak olarak bilinen Drama Tiyatrosu'nun Rusya bombardımanın hedefi olduğu ifade edilerek, bu yapılanların hiçbir zaman affedilmeyeceği vurgulandı.
İçinde yüzlerce kişinin kurşunlardan ve bombalardan korunduğu tiyatro binasında yüzlerce kişi olduğu tahmin ediliyor. Bu tiyatro binasıyla ilgili acı detaysa bölgenin uydu görüntülerinin yayınlanmasıyla ortaya çıktı.
KADINLAR VE ÇOCUKLAR...
Ukrayna tarafından yapılan açıklamada "Düşman, yaşlıları, kadınları ve çocukları hedef alıyor. Bunlar tamamen silahsız savunmasız sivil insanlar. Rus işgalcilerin tek hedefi Ukrayna halkına karşı soykırım yapmak. Ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir ölen vatandaşı, hiçbir akan kanı unutmayacağız. Biz hiçbir zaman affetmeyeceğiz ve unutmayacağız" sözleri kullanıldı.