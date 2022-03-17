Rusça ’Çocuk’ yazdılar yine bomba yağdı! Mariupol’de sığınak olarak kullanılan tiyatro yok edildi

KADINLAR VE ÇOCUKLAR...

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada "Düşman, yaşlıları, kadınları ve çocukları hedef alıyor. Bunlar tamamen silahsız savunmasız sivil insanlar. Rus işgalcilerin tek hedefi Ukrayna halkına karşı soykırım yapmak. Ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir ölen vatandaşı, hiçbir akan kanı unutmayacağız. Biz hiçbir zaman affetmeyeceğiz ve unutmayacağız" sözleri kullanıldı.