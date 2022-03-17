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    • Dünya
    • 17.03.2022 09:58
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    • 17.03.2022 09:58
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    Rusça 'Çocuk' yazdılar yine bomba yağdı! Mariupol’de sığınak olarak kullanılan tiyatro yok edildi

    Rusya-Ukrayna savaşı 22. gününde devam ederken bölgede bombardımanlar devam ediyor. Mariupol’de içinde sivillerin gizlendiği bir tiyatro füzelendi. Bölgeden gelen son görüntülerde korkunç detay ortaya çıktı. Sığınak olarak kullanılan binanın bahçesine havadan görülebilecek şekilde ve Rusça olarak 'çocuk’ yazılmıştı. İşte detaylar...

    Rusça ’Çocuk’ yazdılar yine bomba yağdı! Mariupol’de sığınak olarak kullanılan tiyatro yok edildi

    Savaş 22'nci gününde devam ederken, Ukrayna'nın Mariupol kentinde Sığınak olarak kullanılan Tiyatro Binası vuruldu.

    AFFETMEYECEĞİZ

    Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki en büyük sığınak olarak bilinen Drama Tiyatrosu'nun Rusya bombardımanın hedefi olduğu ifade edilerek, bu yapılanların hiçbir zaman affedilmeyeceği vurgulandı.

    İçinde yüzlerce kişinin kurşunlardan ve bombalardan korunduğu tiyatro binasında yüzlerce kişi olduğu tahmin ediliyor. Bu tiyatro binasıyla ilgili acı detaysa bölgenin uydu görüntülerinin yayınlanmasıyla ortaya çıktı.

    KADINLAR VE ÇOCUKLAR...

    Ukrayna tarafından yapılan açıklamada "Düşman, yaşlıları, kadınları ve çocukları hedef alıyor. Bunlar tamamen silahsız savunmasız sivil insanlar. Rus işgalcilerin tek hedefi Ukrayna halkına karşı soykırım yapmak. Ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir ölen vatandaşı, hiçbir akan kanı unutmayacağız. Biz hiçbir zaman affetmeyeceğiz ve unutmayacağız" sözleri kullanıldı.

        450 bin nüfuslu Mariupol, en çok hedef alınan şehir oldu. Kızılhaç yetkililerinin bölgeden gönderdiği raporlara göre şehirdeki durumum 'kıyameti' andıracak kadar kötü.

        Üstelik Maxar şirketi tarafından yayınlanan uydu görüntüleri, korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Sığınak olarak kullanılan binanın bahçesine havadan görülebilecek şekilde ve Rusça olarak 'ÇOCUK' yazılmıştı. Ukraynalı siviller, binada çocukların olduğunu ve bu sivil hedefin vurulmaması gerektiğini Rus güçlerine duyurmak istemişti.

        Tiyatro binasında geçen hafta çekilen bir videoda, bodrum katında sayısız sivilin ve çocuğun karanlıkta, korku içinde beklediği görüntüler vardı.

            Şehir yetkilileri tiyatro binasındaki ölü ve yaralı sayısını tespit edemediklerini, girişin saldırının şiddeti yüzünden beton bloklarla kapandığını söyledi
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            Rusça ’Çocuk’ yazdılar yine bomba yağdı! Mariupol’de sığınak olarak kullanılan tiyatro yok edildi
            Haberler Dünya Rusça 'Çocuk' yazdılar yine bomba yağdı! Mariupol’de sığınak olarak kullanılan tiyatro yok edildi
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