Putin Rusya'nın yanında durmayan vatandaşlarına sert çıktı: Böyle insanlar kendi annelerini de satar!

SÖYLEMLERİ DAHA DA SERTLEŞTİ

Yaptırım kararları ise Rus lider Putin'in söylemlerini daha da sertleştirdi. Putin bu sefer de Ukrayna'ya saldırıların ardından yaptırımlarla karşılaşan Moskova'nın yanında durmayan Rus vatandaşlarını hedef aldı. Putin, görüntülü mesajında, yurt dışında yaşayan ve "Rusya'ya değil, Batı'ya daha fazla sempati duyan" Ruslarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.