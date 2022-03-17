Putin Rusya'nın yanında durmayan vatandaşlarına sert çıktı: Böyle insanlar kendi annelerini de satar!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus ordusu tam 3 hafta önce Ukrayna topraklarına girdi. Çıkan savaşta yüzlerce sivil hayatını kaybetti, binlerce insan yaralandı. Milyonlarca Ukraynalı ise başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı.
SÖYLEMLERİ DAHA DA SERTLEŞTİ
Yaptırım kararları ise Rus lider Putin'in söylemlerini daha da sertleştirdi. Putin bu sefer de Ukrayna'ya saldırıların ardından yaptırımlarla karşılaşan Moskova'nın yanında durmayan Rus vatandaşlarını hedef aldı. Putin, görüntülü mesajında, yurt dışında yaşayan ve "Rusya'ya değil, Batı'ya daha fazla sempati duyan" Ruslarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.