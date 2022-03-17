Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Putin "bilge ve kültürlü" olduğu için Biden'a yanıt vermedi

Biden, dün, Beyaz Saray'da bir gazetecinin "Gördüğümüz onca şeyden sonra Putin'i savaş suçlusu olarak nitelemeye hazır mısınız?" sorusu üzerine önce "Hayır." yanıtını vererek salondan ayrılmış, daha sonra salona geri dönen Biden, Putin için "O bir savaş suçlusu." ifadesini kullanmıştı.

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