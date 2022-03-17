Hangi ülke ne kadar silah aldı? Avrupa ilk sırada! Dikkat çeken rapor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş devam ederken, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan küresel silah ticaretine ilişkin rapor, dikkatleri silahlanan ülkelerin üzerine çekti. Rapora göre, 2017-2021 döneminde küresel silah ticareti bir önceki dönem olan 2012-2016'ya oranla yüzde 4.6 oranında düştü. Ancak silah satışında yaşanan düşüşe rağmen Avrupa, Orta Doğu ve Asya'ya yapılan silah satışlarına ilişkin bilgiler, bu bölgelerde bulunan devletlerin ciddi şekilde silahlandığını gösteriyor.
SIPRI Silah Transferleri Programının Kıdemli Araştırmacısı Pieter D. Wezeman, Avrupa'da artan silahlanma artışında Rusya faktörüne dikkat çekti. Wezeman "Rusya ile çoğu Avrupa devletinin ilişkilerinin bozulması silah ihracatının artmasında önemli bir etken. Özellikle silahlanma ihtiyacını ulusal silah sanayisinden karşılayamayan devletler bu bölgede silah ithalatının artmasında önemli rol oynadı" ifadelerini kullandı.
Wezeman, Güney Amerika'da silah ithalatının son 50 yılın en düşük seviyesine geldiğini belirtip bunun bölge ve dünya adına olumlu bir gelişme olduğunu vurgularken Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da artan silah tedariğinin endişe verici olduğunu vurguladı. Raporu değerlendiren savunma politikası analisti Turan Oğuz, "Orta Doğu'daki mevcut gerilim azaltılmaya çalışılıyor olsa da Rusya ve Çin'in çevresinde giderek artan bir gerilim var. Ayrıca Afrika'da ve Orta Asya'da artış eğiliminde olan terör faaliyetleri var. Tüm bunlara NATO'nun üye ülkelere savunma bütçesi konusunda yaptığı baskı da eklenirse gelecekte savunma bütçelerinin artış göstereceğini ve dolayısıyla silahlanmanın artacağını söylemek mümkün" şeklinde konuştu.
İNGİLTERE, NORVEÇ VE HOLLANDA BAŞI ÇEKİYOR
Küresel silah ithalatında en büyük artış Avrupa'da yaşanırken, bölgede 2017-2021 döneminde bir önceki dönem olan 2012-2016'ya oranla yüzde 19 daha fazla silah alımı yaptı. Bu küresel silah ticaretinin yüzde 13'ünü oluşturdu. Avrupa'da en çok silah alımı yapan ülkeler İngiltere, Norveç ve Hollanda oldu. Uzmanlar, birçok Avrupa devletinin ABD'den yeni savaş uçakları sipariş ettiğinin altını çizdi ve önümüzdeki dönemlerde Avrupa'nın küresel silah ticaretinde sahip olduğu yüzdeliğin artacağını belirtti. Öte yandan Ukrayna'da yaşanan silahlı çatışmalara rağmen 2017-2021 döneminde bu bölgede silah ithalatında ciddi bir artış yaşanmadı.
İNGİLTERE, NORVEÇ VE HOLLANDA BAŞI ÇEKİYOR
Küresel silah ithalatında en büyük artış Avrupa'da yaşanırken, bölgede 2017-2021 döneminde bir önceki dönem olan 2012-2016'ya oranla yüzde 19 daha fazla silah alımı yaptı. Bu küresel silah ticaretinin yüzde 13'ünü oluşturdu. Avrupa'da en çok silah alımı yapan ülkeler İngiltere, Norveç ve Hollanda oldu. Uzmanlar, birçok Avrupa devletinin ABD'den yeni savaş uçakları sipariş ettiğinin altını çizdi ve önümüzdeki dönemlerde Avrupa'nın küresel silah ticaretinde sahip olduğu yüzdeliğin artacağını belirtti. Öte yandan Ukrayna'da yaşanan silahlı çatışmalara rağmen 2017-2021 döneminde bu bölgede silah ithalatında ciddi bir artış yaşanmadı.
ASYA DÜNYA SİLAH TİCARETİNDE LİDERLİĞİNİ KORUYOR
Asya bölgesi, 2017-2021 yılları arasında yapılan küresel silah transferinde yüzde 43 ile en büyük dilime sahip oldu. Bölgede bulunan 6 devlet, dünyanın en büyük 10 silah ithalatçısı oldu. Hindistan, Avustralya, Çin, Güney Kore, Pakistan ve Japonya dünyanın en büyük silah ithalatçıları olarak belirlendi. 2012-2016 ve 2017-2021 arasında Güney Asya'ya yapılan silah ithalatı yüzde 21, Güney Doğu Asya'ya yapılanlar ise yüzde 24 düştü. Aynı dönemde, Avustralya'nın ithalatındaki yüzde 62'lik artış nedeniyle Okyanusya'ya yapılan silah ithalatı yüzde 59, Doğu Asya'ya yapılan ithalat ise yüzde 20 arttı.
Uzmanlar, Avustralya'nın silah ithalatındaki artışta ABD ve Fransa arasında krize sebep olan denizaltı alımı ve savaş uçağı siparişlerinin etkili olduğunu açıkladı. Turan Oğuz, konu hakkında, "Bu anlaşmada birkaç basit sistemden bahsetmiyoruz. Uzun vadeli milyarlarca dolar tutarında olan bir projeden bahsediyoruz. Bu anlamda bahsi geçen denizaltı projesin bu artışta etkili olduğu söylenebilir" şeklinde konuştu. Hindistan'ın silah ithalatı bir önceki döneme oranlar yüzde 21 azalmış olmasına rağmen, Hindistan 2017-2021 döneminde de dünyanın en büyük silah ithalatçısı olmaya devam etti. Hindistan'ın önümüzdeki yıllarda da farklı üreticilerden geniş çaplı silah alımları yapmaya devam edeceği tahmin ediliyor.