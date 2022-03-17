Hangi ülke ne kadar silah aldı? Avrupa ilk sırada! Dikkat çeken rapor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş devam ederken, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan küresel silah ticaretine ilişkin rapor, dikkatleri silahlanan ülkelerin üzerine çekti. Rapora göre, 2017-2021 döneminde küresel silah ticareti bir önceki dönem olan 2012-2016'ya oranla yüzde 4.6 oranında düştü. Ancak silah satışında yaşanan düşüşe rağmen Avrupa, Orta Doğu ve Asya'ya yapılan silah satışlarına ilişkin bilgiler, bu bölgelerde bulunan devletlerin ciddi şekilde silahlandığını gösteriyor.

SIPRI Silah Transferleri Programının Kıdemli Araştırmacısı Pieter D. Wezeman, Avrupa'da artan silahlanma artışında Rusya faktörüne dikkat çekti. Wezeman "Rusya ile çoğu Avrupa devletinin ilişkilerinin bozulması silah ihracatının artmasında önemli bir etken. Özellikle silahlanma ihtiyacını ulusal silah sanayisinden karşılayamayan devletler bu bölgede silah ithalatının artmasında önemli rol oynadı" ifadelerini kullandı.

Wezeman, Güney Amerika'da silah ithalatının son 50 yılın en düşük seviyesine geldiğini belirtip bunun bölge ve dünya adına olumlu bir gelişme olduğunu vurgularken Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da artan silah tedariğinin endişe verici olduğunu vurguladı. Raporu değerlendiren savunma politikası analisti Turan Oğuz, "Orta Doğu'daki mevcut gerilim azaltılmaya çalışılıyor olsa da Rusya ve Çin'in çevresinde giderek artan bir gerilim var. Ayrıca Afrika'da ve Orta Asya'da artış eğiliminde olan terör faaliyetleri var. Tüm bunlara NATO'nun üye ülkelere savunma bütçesi konusunda yaptığı baskı da eklenirse gelecekte savunma bütçelerinin artış göstereceğini ve dolayısıyla silahlanmanın artacağını söylemek mümkün" şeklinde konuştu.