ABD'den PKK'lı teröristlere zırhlı araç eğitimi!

Araçlar teröristlere DEAŞ terör örgütüyle mücadele bahanesi ile gönderildi. TRT'deki habere göre, Deyrizor kırsalında 2 gün süren tatbikatta, terör örgütü üyelerine tahsis edilen araçlar için sürüş eğitimi de verildiği belirlendi.
HASEKE'DE YÜZLERCE TERÖRİSTE SİLAHLI EĞİTİM VERİLDİ
Deyrizor bölgesi daha önce de ABD güçlerinin teröristlerle iş birliğine sahne olmuştu.
2021'in son günlerinde Deyrizor'un batı kırsalında yer alan Ebu Haşeb Çölü'nde ABD askerleri PKK/YPG'li teröristlerle ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. 3 tank ve zırhlı araçlarla yapılan tatbikatta teröristlere güdümlü füze kullanımı ile ilgili eğitim verildi.
ABD'ye ait Özel Kuvvetler, 1 Aralık 2021'de Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke de yüzlerce teröriste daha silahlı eğitim vermişti.
TERÖRİSTLERLE ORTAK TATBİKAT
Deyrizor yakınlarındaki aynı bölgedeki ortak tatbikat ve eğitimler 2022'de de devam etti. Ebu Haşeb Çölü'nde bulunan sanayi bölgesi ve çevresinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat yapıldı.