ABD'den PKK'lı teröristlere zırhlı araç eğitimi!

PETROL SAHALARI TERÖRİSTLER İÇİN EĞİTİM ALANINA DÖNÜŞTÜ

Haseke'deki bazı ABD üslerinin yanı sıra Abdülaziz Dağı ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası teröristler için eğitim alanına dönüştü. Daha önceki eğitimlerde, silahların kullanımı ve İHA'ların belirlediği mevkileri karadan ele geçirmeye yönelik çalışmalar yapıldı.

Topçu atışı ile birlikte havadan indirme ve üslere saldırıları engelleme yöntemleri de teröristlere uygulamalı anlatıldı.

ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce PKK/YPG'li teröriste silahlı eğitim verdi.