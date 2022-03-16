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    Rusya Ukrayna'ya bomba yağdırmaya devam ediyor! Apartmanlar alevler içinde kaldı

    Rusya, Kiev’i her yandan kuşattı. Sivil yerleşim yerlerine dün de bomba yağdı. Apartmanlar alevler içinde kaldı. Çok sayıda sivil vatandaş ölürken, onlarca kişi yaralandı!

    Kiev ateş çemberi

    Rusya'nın Ukrayna işgalinde 20'inci gün geride kaldı. Kiev, dün sabah bomba sesleriyle uyandı. Sirenler çaldığında vatandaşlar bodrumlara ve sığınaklara kaçtı. Önceki gün 14 katlı bir apartmanın bombalanması sonucu 3 kişi ölmüş, 64 kişi yaralanmıştı. Dün sabahki saldırıda 3 nokta daha hedef alındı. Saldırının gerçekleştiği noktalardan biri de 16 katlı bir apartmandı.



    Peş peşe atılan bombalar sonucu bina alevler içinde kaldı. 3 sivilin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı. Ukrayna'nın kuzeyinde bir televizyon kulesinin bombalanması sonucu 9 sivili öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bilgisi aktarıldı. Rusya'nın ağır bombardımanına hedef olan bazı kent ve kasabalarda hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazıldı.



    SIĞINAKTA DOĞUM
    Rusya, Ukrayna'ya saldırdı. Asker sivil ayrımı yapmadan, bomba yağdırdı. Hem kendi canlarını, hem de doğmamış yavrularını korumak isteyen anne adayları ise bodrumlara, metro istasyonlarına sığındı. Bazıları ilkel koşullarda yavrularını kucağına aldı. Savaşın başladığı günden bu yana Ukrayna'da 50'den fazla bebeğin doğduğu açıklandı. Rus birlikleri önceki gün de Karadeniz'in 130 km batısındaki büyük Odessa limanına yakın Mykolaiv'i bombaladı. Hava saldırılarına karşı siren uyarısı sonrası 9 aylık hamile Aleina da bir doğum hastanesinin bodrum katına kaçtı. İlkel şartlarda doğum yaptı.



        ÖZÜR DİLİYO'RUS'!
        Ukrayna'da yakalanan Rus pilotlar, kamera karşısına geçti. Düzenlenen basın toplantısında Vladimir Putin'i eleştirdi. Rus askeri Galkin Sergey Alekseevich, "Hain işgalimiz için çok özür dilerim" dedi. Alekseevich, şöyle devam etti: Rus ordusunun tüm alaylarına şunu söylemek istiyorum lütfen silahlarınızı bırakın.



        CANLI PROTESTO
        Editör Marina Ovsyannikova, dün Rusya'nın devlet kanalı Channel One'daki canlı yayına girdi. Elindeki "Savaşa hayır" yazan pankartı kameraya tutarak eylem düzenledi.



        NOTLAR
        Rusya, Herson'u aldığını duyurdu.
        Ukrayna, savaşın Mayıs'a kadar biteceğini açıkladı.
        Rusya geçici olarak bazı ülkelere tahıl ihracatını durdurdu.
        Washıngton Pekin'i uyardı: Rusya'ya yardım etme.

        BIDEN'A YAPTIRIM
        Rusya, ABD Başkanı Biden, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve CIA Direktörü ile Kanada Başbakanı Trudeau'ya yaptırım kararı aldı.

        RUSYA, AVRUPA KONSEYİ'NDEN ÇIKTI
        Moskova, çıkarılması için yapılacak oylamaya 2 saat kala Avrupa Konseyi'nden ayrıldığını açıkladı.

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        Tarihi rivayet hayat buldu
        Haberler Dünya Rusya Ukrayna'ya bomba yağdırmaya devam ediyor! Apartmanlar alevler içinde kaldı
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