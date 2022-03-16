Rusya Ukrayna'ya bomba yağdırmaya devam ediyor! Apartmanlar alevler içinde kaldı

Rusya'nın Ukrayna işgalinde 20'inci gün geride kaldı. Kiev, dün sabah bomba sesleriyle uyandı. Sirenler çaldığında vatandaşlar bodrumlara ve sığınaklara kaçtı. Önceki gün 14 katlı bir apartmanın bombalanması sonucu 3 kişi ölmüş, 64 kişi yaralanmıştı. Dün sabahki saldırıda 3 nokta daha hedef alındı. Saldırının gerçekleştiği noktalardan biri de 16 katlı bir apartmandı.
Peş peşe atılan bombalar sonucu bina alevler içinde kaldı. 3 sivilin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı. Ukrayna'nın kuzeyinde bir televizyon kulesinin bombalanması sonucu 9 sivili öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bilgisi aktarıldı. Rusya'nın ağır bombardımanına hedef olan bazı kent ve kasabalarda hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazıldı.
SIĞINAKTA DOĞUM
Rusya, Ukrayna'ya saldırdı. Asker sivil ayrımı yapmadan, bomba yağdırdı. Hem kendi canlarını, hem de doğmamış yavrularını korumak isteyen anne adayları ise bodrumlara, metro istasyonlarına sığındı. Bazıları ilkel koşullarda yavrularını kucağına aldı. Savaşın başladığı günden bu yana Ukrayna'da 50'den fazla bebeğin doğduğu açıklandı. Rus birlikleri önceki gün de Karadeniz'in 130 km batısındaki büyük Odessa limanına yakın Mykolaiv'i bombaladı. Hava saldırılarına karşı siren uyarısı sonrası 9 aylık hamile Aleina da bir doğum hastanesinin bodrum katına kaçtı. İlkel şartlarda doğum yaptı.