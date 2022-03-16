Rusya Ukrayna'ya bomba yağdırmaya devam ediyor! Apartmanlar alevler içinde kaldı





SIĞINAKTA DOĞUM

Rusya, Ukrayna'ya saldırdı. Asker sivil ayrımı yapmadan, bomba yağdırdı. Hem kendi canlarını, hem de doğmamış yavrularını korumak isteyen anne adayları ise bodrumlara, metro istasyonlarına sığındı. Bazıları ilkel koşullarda yavrularını kucağına aldı. Savaşın başladığı günden bu yana Ukrayna'da 50'den fazla bebeğin doğduğu açıklandı. Rus birlikleri önceki gün de Karadeniz'in 130 km batısındaki büyük Odessa limanına yakın Mykolaiv'i bombaladı. Hava saldırılarına karşı siren uyarısı sonrası 9 aylık hamile Aleina da bir doğum hastanesinin bodrum katına kaçtı. İlkel şartlarda doğum yaptı.