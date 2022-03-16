Rusya Ukrayna son dakika haberleri... Ayda 1000 dolar maaşla Ukrayna'ya karşı savaş! 40 bin Suriyeli Ruslara başvurdu

16.500 DOLAR TAZMİNAT

Gözlemevi, Ukrayna'ya gitmek için başvuru yapan savaşçılara ayda 1.100 dolarlık (yaklaşık 16 bin TL) bir maaş ve ek ödemeler vaat edildiğini öne sürdü. Buna göre Rus güçlerine katılan Suriyeli savaşçıların yaralanmaları halinde 7.700 Dolar, çatışmalarda hayatlarını kaybetmeleri halinde ise ailelerine verilmek üzere 16.500 dolarlık (yaklaşık 240 bin TL) tazminatlar da taahhüt edildiği belirtildi. Para vaatlerinin, asker maaşlarının 15 ila 35 dolar arasında değiştiği Suriye'de başvuruların artmasındaki temel sebep olduğu düşünülüyor.