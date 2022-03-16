Rusya Ukrayna son dakika haberleri... Ayda 1000 dolar maaşla Ukrayna'ya karşı savaş! 40 bin Suriyeli Ruslara başvurdu

Lonndra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya'nın Suriyeli savaşçıları Para ve sosyal haklar karşılığında Ukrayna'da kendi saflarına katmak için başvuru merkezleri oluşturduğunu iddia etti. Fransız AFP Ajansı'na konuşan gözlemevi yetkilisi Rami Abdülrahman, Şam ve Halep gibi kentlerde kurulan başvuru merkezlerine şu ana kadar 40 binden fazla savaşçının başvuruda bulunduğunu söyledi.
16.500 DOLAR TAZMİNAT
Gözlemevi, Ukrayna'ya gitmek için başvuru yapan savaşçılara ayda 1.100 dolarlık (yaklaşık 16 bin TL) bir maaş ve ek ödemeler vaat edildiğini öne sürdü. Buna göre Rus güçlerine katılan Suriyeli savaşçıların yaralanmaları halinde 7.700 Dolar, çatışmalarda hayatlarını kaybetmeleri halinde ise ailelerine verilmek üzere 16.500 dolarlık (yaklaşık 240 bin TL) tazminatlar da taahhüt edildiği belirtildi. Para vaatlerinin, asker maaşlarının 15 ila 35 dolar arasında değiştiği Suriye'de başvuruların artmasındaki temel sebep olduğu düşünülüyor.
TECRÜBE TAKVİYESİ
Suriye'de Savaş dün itibariyle 11 yılı geride bırakırken, Rusya'nın buradaki saha deneyiminden yararlanmak istediği düşünülüyor. Bu kapsamda Suriye ordusunun yanı sıra Rus ordusunun eğitim verdiği ve şehir savaşlarında tecrübesi bulunan rejim yanlısı milis güçlerinden de başvurular alınıyor. Ancak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yetkilisi, kayıt yaptıranlardan hiç Ukrayna'ya giden olup olmadığı konusunda bir teyitte bulunmadı.