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    • Dünya
    • 16.03.2022 18:44
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    • 16.03.2022 18:59
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    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rus ordusu gücünün %40'ını kaybetti, NATO'ya katılıp katılmamak Ukrayna'nın kararı"

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’nun yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Rusya'nın Ukrayna'yı hafife aldığını belirten Stoltenberg, "Rus ordusu gücünün %40'ını kaybetti" dedi. Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına ilişkin konuşan NATO Genel Sektereri, "NATO'ya katılıp katılmamak Ukrayna'nın kararı" açıklamasında bulundu.

    Rus ordusu gücünün %40’ını kaybetti

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Vladimir Putin'in savaşı durdurması gerektiğini söyledi.


    Stoltenberg, NATO'nun yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu ifade etti.



    "Rusya'nın saldırılara son vereceğine dair hiçbir işaret görmüyoruz" diyen Stoltenberg, "NATO'ya katılıp katılmamak Ukrayna'nın kararıdır" ifadelerini kullandı.




    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:

    - NATO savunma kapasitesini önümdeki yılar için geliştirecek.

    - Ukrayna'ya insani, askeri ve mali yardımlar sürecek.

    - Putin derhal savaşı sonlandırmalı ve iyi niyetle diplomatik çözüme odaklanmalı. Moskova NATO'ya en küçük saldırının karşılıksız kalmayacağından emin olsun.

    - Yüz binlerce asker NATO için teyakkuz halinde. NATO Ukrayna'ya asker göndermeyecek, hava sahasına da müdahale etmeyecek.

    - Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde samimi olduğuna dair sahada bir işaret görmedik.



        - NATO'nun Ukrayna'ya müdahalesi krizi ve savaşı büyütür. Ukrayna'nın kararlarına saygı duyuyoruz ve meşru müdafaasına destek veriyoruz.

        - Putin askerlerini çekerse her tür diplomatik çözüm çabasını desteklemeye hazırız.

        - NATO doğu Avrupa'da gerekirse yıllarca görev yapacak askeri üsler kurmaya hazırlanıyor. NATO acil mukavemet gücünü üç kat arttırdı. NATO çatışmayı körükleyen değil önleyen pozisyon alıyor.



        - Acil mukavemet gücü ne gerekiyorsa onu yapacak.Güvenlik şartları tamamen değişti. Bir zamanlar stratejik partner gördüğümüz ortak konsey kurduğumuz Rusya, şimdi başka bir politika izliyor.

        - Putin Ukrayna ordusunu hafife aldı. Ukrayna dışardan aldığı destekle direndi ve Putin'in planları boşa çıktı. Rusya'nın Çeçenistan ve Suriye'de yaptıkları ortada. Savaşın daha da korkunç hal almasından kaygılıyız.

        - Rusya nükleer güç olarak tehdit dili kullanmaya başladı. Rusya'ya dair güvenlik risklerini hafife almıyoruz.

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        Haberler Dünya NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rus ordusu gücünün %40'ını kaybetti, NATO'ya katılıp katılmamak Ukrayna'nın kararı"
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