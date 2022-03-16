NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rus ordusu gücünün %40'ını kaybetti, NATO'ya katılıp katılmamak Ukrayna'nın kararı"





- Acil mukavemet gücü ne gerekiyorsa onu yapacak.Güvenlik şartları tamamen değişti. Bir zamanlar stratejik partner gördüğümüz ortak konsey kurduğumuz Rusya, şimdi başka bir politika izliyor.

- Putin Ukrayna ordusunu hafife aldı. Ukrayna dışardan aldığı destekle direndi ve Putin'in planları boşa çıktı. Rusya'nın Çeçenistan ve Suriye'de yaptıkları ortada. Savaşın daha da korkunç hal almasından kaygılıyız.

- Rusya nükleer güç olarak tehdit dili kullanmaya başladı. Rusya'ya dair güvenlik risklerini hafife almıyoruz.