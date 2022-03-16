NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rus ordusu gücünün %40'ını kaybetti, NATO'ya katılıp katılmamak Ukrayna'nın kararı"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Vladimir Putin'in savaşı durdurması gerektiğini söyledi.
Stoltenberg, NATO'nun yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu ifade etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkan başlıklar:
- NATO savunma kapasitesini önümdeki yılar için geliştirecek.
- Ukrayna'ya insani, askeri ve mali yardımlar sürecek.
- Putin derhal savaşı sonlandırmalı ve iyi niyetle diplomatik çözüme odaklanmalı. Moskova NATO'ya en küçük saldırının karşılıksız kalmayacağından emin olsun.
- Yüz binlerce asker NATO için teyakkuz halinde. NATO Ukrayna'ya asker göndermeyecek, hava sahasına da müdahale etmeyecek.
- Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerde samimi olduğuna dair sahada bir işaret görmedik.