Hollanda’da tüm koronavirüs yasakları kaldırılıyor

Buna göre, geriye kalan Kovid-19 kuralları olan toplu taşımada maske takma şartı ve 500 kişinin üzerinde kapalı alanda hizmet veren mekanlara girişte 1G olarak adlandırılan negatif korona test sonucu ibraz edilmesi mecburiyeti 23 Mart'ta son bulacak. Evden çalışma tavsiyesi bugünden itibaren kaldırılacak.