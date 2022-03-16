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    • Dünya
    • 16.03.2022 10:17
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    • 16.03.2022 10:25
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    Hollanda'da tüm koronavirüs yasakları kaldırılıyor

    Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, koronavirüsün artık büyük bir tehdit oluşturmadığını ve kalan tüm virüs önlemlerinin kaldırılacağını açıkladı. Evden çalışma tavsiyesi bugünden itibaren kaldırılacak. Toplu taşımada maske takılması tavsiye olarak devam edecek.

    Hollanda’da tüm koronavirüs yasakları kaldırılıyor

    Hollanda Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs vaka sayılarının yüksek olmasına rağmen, 23 Mart'tan itibaren sadece el yıkama, hijyene dikkat etme gibi tavsiyelerin geçerli olacağını söyledi.

    Aynı günden itibaren kalan diğer kuralların tamamen kaldırılacağını belirten Kuipers, seyahat edenler için de kuralların değişeceğini açıkladı.

    Buna göre, geriye kalan Kovid-19 kuralları olan toplu taşımada maske takma şartı ve 500 kişinin üzerinde kapalı alanda hizmet veren mekanlara girişte 1G olarak adlandırılan negatif korona test sonucu ibraz edilmesi mecburiyeti 23 Mart'ta son bulacak. Evden çalışma tavsiyesi bugünden itibaren kaldırılacak.
        Tarihi rivayet hayat buldu
        Haberler Dünya Hollanda'da tüm koronavirüs yasakları kaldırılıyor
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