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    • Dünya
    • 17.03.2022 06:35
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    • 17.03.2022 07:11
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    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov serbest bırakıldı!

    Son dakika haberi! Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 22. güne girildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna'daki savaşla ilgili müzakerelerde önceliklerinin çatışmanın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu belirtti. Rus ordusu tarafından daha önce kaçırılmasının ardından dün serbest bırakılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest kalması için savaş sırasında esir alınan 9 Rus askeri ile değiştirildiği bildirildi. İşte Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika haber ve gelişmeler.

    takvim.com.tr
    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 22. güne girildi. Kiev'e gelen ilk yabancı liderler Zelenskiy ile buluştu. Ukrayna lideri ABD'ye seslenerek "11 Eylül'ü hatırlayın" dedi ve hava sahasının kapatılmasını istedi. İşte Rusya-Ukrayna savaşından dakika dakika haber ve gelişmeler.

    UKRAYNA NATO'YA KATILACAK MI?
    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun yeni bir gerçeklikle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Stoltenberg, "NATO'ya katılıp katılmamak Ukrayna'nın kararı." açıklamasında bulundu. Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini, Ukrayna halkını ve liderliğini hafife aldığını ifade ederek, "Rusya'nın saldırıları devam ettirme kapasitesini hafife almamalıyız" dedi. Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığını açıkladı.


    TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN YENİDEN SAĞLANMASI
    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna'daki savaşla ilgili müzakerelerde önceliklerinin çatışmanın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu belirtti. Zelenskiy, gece yayımladığı video mesajında, önceliğin Ukrayna devletinin gerçek korunması olduğunu kaydederek, "Müzakerelerde önceliklerim kesinlikle net. Savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, ülkemiz için gerçek garantiler, ülkemizin gerçek korunması." dedi.

    Rus askerlerine de seslenen Zelenskiy, Ukrayna'daki savaş alanında ölmektense silahlarını bırakmalarını önerdi. Zelenskiy, "Silahını bırakan her Rus askeri, bir şans elde edecek. Hayatta kalma şansı. Özellikle onlara sesleniyorum. Bu savaşın kazanına atılan askerlere. Ve hala kendini koruma içgüdüsü olan diğer Rus askerlerine. Silahlarınızı bırakın. Bu, savaş alanında, bizim topraklarımızda ölmekten iyidir." diye konuştu.

    Rus uçaklarının, kuşatılmış Mariupol'daki yüzlerce insanın saklandığı tiyatroya kasıtlı olarak güçlü bir bomba attığını ve bunun sonucunda binanın yıkıldığını vurgulayan Zelenskiy, "Ölü sayısı henüz bilinmiyor. Rusya'nın halkımıza, Mariupol'umuza, Donetsk bölgemize yaptıklarından dolayı kalbim parçalanıyor. Rusya vatandaşları. Mariupol ablukanızın İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Leningrad ablukasından farkı nedir?" ifadesini kullandı.

    Uygulanan yaptırımlara rağmen, Rus ekonomisinin hala Ukrayna'da "savaş makinesini" tutmaya devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, bu nedenle Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketlerine ihtiyacın olduğunu, dünyanın nihayet Rusya'nın bir terör devleti haline geldiğini resmen kabul etmesi ve en önemlisi, Ukrayna'nın daha fazla destek alması gerektiğini vurguladı.

    Vladimir Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmede, Avrupa ülkelerine sığınan Ukrayna vatandaşlarının desteklenmesi konusunda anlaştığını da dile getirdi.

    Zelenskiy, ayrıca gün boyunca Ukrayna'nın dostları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştüğünü, bu görüşmelerde ülkede barış için yeni adımlar üzerinde mutabık kaldıklarını ve onlara destekleri için teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

        FEDOROV SERBEST BIRAKILDI
        Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da Rus ordusu tarafından daha önce kaçırılmasının ardından dün serbest bırakılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest kalması için savaş sırasında esir alınan 9 Rus askeri ile değiştirildiği bildirildi.

        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Basın Sözcüsü Daria Zarivnaya, yerel bir televizyonda yaptığı konuşmada, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un savaş sırasında esir alınan 9 Rus askeriyle değiştirildiğini dile getirdi. Zarivnaya, "İvan Fedorov, Rus esaretinden serbest bırakıldı. Onun için Rusya, 2002-2003 doğumlu 9 askerini aldı. Bunlar aslında çocuklar." diye konuştu.

        Ukrayna makamları dün, 11 Mart'ta Rus ordusu tarafından kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest bırakıldığını belirtmişti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fedorov'un serbest bırakılması için bazı ülkelerin devlet başkanlarından yardım talebinde bulunmuştu.

        İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        04.00: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, müzakerelerde önceliklerinin çatışmanın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu belirtti.

        23.59: Ukrayna'da ağır çatışmaların yaşandığı Mariupol şehrinden Zaporijya şehrinde son 24 saatte 11 bin kişi tahliye edildi.

        23.47: Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'tan bu yana devam ederken, sivil can kayıpları giderek artıyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği bombardımanda 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

        23.50: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Bu savaşı derhal sonlandırın, silahlı çatışmayı durdurun" derken, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise, "Rusya'nın savaşını biraz da bizler finanse ediyoruz. Almanya'nın gaz ve petrol ihtiyacının çoğunu Rusya'dan tedarik ettiğini biliyoruz" dedi.

        23.56: ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için kullandığı, "O bir savaş suçlusu" sözlerine cevap veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bombaları dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren devlet başkanının bu tür söylemlerini kabul edilemez ve affedilemez buluyoruz" dedi.

            23.25: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin Harkiv istikametinde Rusya'ya ilerleyen sivillerin bulunduğu konvoya ateş açması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

            Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'da insani yardım koridorları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Ukrayna tarafının insani yardım koridoru boyunca Rusya'ya doğru tahliye edilmek için ilerleyen sivillerin bulunduğu otobüs konvoyuna bir kez daha ateş açtığını belirten Mizintsev, "Sonuç olarak 4 kişi öldü, yaralılar var." ifadelerini kullandı.

            22.56: Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna ait tankları hedef almayı sürdürüyor. Azov Taburu, Rusya'ya ait tankı imha ettikleri ana ait insansız hava aracı ile çekilen görüntüleri paylaştı.

            TİYATRO BİNASI VURULDU
            22.36: Mariupol kentinde sığınak olarak kullanılan tiyatro binası Rus ordusu tarafından vuruldu. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki en büyük sığınak olarak bilinen Drama Tiyatrosu'nun Rusya bombardımanın hedefi olduğu ifade edilerek, bu yapılanların hiç bir zaman affedilmeyeceği vurgulandı.

            Tiyatro binasında yüzlerce kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, "Ölü ve yaralı sayısına ilişkin araştırma devam ediyor. Deniz kenarındaki bir şehirde Rus işgalcilerin sebep olduğu yıkımı kelimelerle anlatmak mümkün değil. Düşman, yaşlıları, kadınları ve çocukları hedef alıyor. Bunlar tamamen silahsız savunmasız sivil insanlar. Rus işgalcilerin tek hedefi Ukrayna halkına karşı soykırım yapmak. Ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir ölen vatandaşı, hiçbir akan kanı unutmayacağız. Biz hiçbir zaman affetmeyeceğiz ve unutmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

            22.19: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "O bir savaş suçlusu" ifadesini kullandı.

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            Haberler Dünya Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov serbest bırakıldı!
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