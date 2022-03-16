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    • Dünya
    • 16.03.2022 15:18
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    • 16.03.2022 15:20
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    Belarus'tan Ukrayna'ya destek! Rusya'ya karşı savaşmak için Lviv'den yola çıktılar

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 21'inci günde de sürüyor. Belarus'tan yola çıkan bir grup savaşçı Rusya'ya karşı mücadele etmek için Lviv üzerinden Kiev'e geçmeye başladı.

    Belaruslu savaşçılar yola çıktı! Ukrayna’ya bir destek daha

    Rusya - Ukrayna savaşı 21. gününde etkisini artırarak devam ediyor. Bir yandan Rusya'nın saldırıları sürerken bir yandan da savaşın sona ermesi için uzlaşma çalışmaları devam ediyor. Rusya'nın süren saldırıları sonrasında Lviv'e gelen Belaruslu savaşçılar, Ukrayna tarafında mücadeleye katılmak için Kiev trenine binerek Lviv'den ayrıldı.

    Rusya - Ukrayna savaşı 21. gününde etkisini artırarak devam ediyor. Bir yandan Rusya'nın saldırıları sürerken bir yandan da savaşın sona ermesi için uzlaşma çalışmaları devam ediyor. Rusya'nın süren saldırıları sonrasında Lviv'e gelen Belaruslu savaşçılar, Ukrayna tarafında mücadeleye katılmak için Kiev trenine binerek Lviv'den ayrıldı.

    Lviv'e geldikten sonra silahları ve kamuflajları ile Tren İstasyonu'na gelen 20 Belaruslu savaşçı, Ukrayna ordusunun kendilerine vereceği görevi yerine getirmek için hazır olarak bekliyor.

    UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ
    Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında savaşmak için yola çıktıklarını dile getiren kaptan Pavel Kulazhanka, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun aksine Ukrayna'nın yanında durduklarını ve desteklediklerini anlattı.

    "UKRAYNA'NIN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN SAVAŞACAĞIZ"
    Savaşmaktan korkmadıklarını, Kiev'e giderek savaşmak istediklerini söyleyen Kulazhanka, sakin olduklarını belirterek, "Hepimiz oldukça sakiniz. Neden burada olduğumuzu biliyoruz. Ukrayna'nın bağımsızlığı için savaşacağız. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, Ukrayna bağımsız olmazsa gelecekte Belarus'ta bağımsız olmayacak. Bu yüzden ortak düşmanımız olan Rusya ile sonuna kadar savaşacağım" ifadelerini kullandı.

    "ONLAR BELARUSLU DEĞİL"
    Rusya'nın yanında olan Belarusluların sadece pasaport üzerinde Belaruslu olduğunu aktaran Kulazhanka, şöyle konuştu: "Bizler gerçek Belaruslularız. Lukaşenko ve ordusunun Belarusla hiçbir bağı yok. Onların Belarusla ilgili sahip oldukları tek şey pasaportları."

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    Haberler Dünya Belarus'tan Ukrayna'ya destek! Rusya'ya karşı savaşmak için Lviv'den yola çıktılar
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